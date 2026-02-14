Pünktlich zum Valentinstag: Jana Ina Zarrella mit besonderer Liebesbotschaft an ihren Giovanni

Köln - Dank Schmetterlingen im Bauch fühlt sich Moderatorin und Sängerin Jana Ina Zarrella ("Make My Day") auch mit Ende 40 stark verjüngt. Am Valentinstag postete die 49-Jährige auf Instagram eine Liebesbotschaft an ihren Mann, den Moderator und früheren Sänger der Band Bro'Sis, Giovanni Zarrella (47).

Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (47) sind seit mehr als 20 Jahren verheiratet. © Oliver Berg/dpa

Unter dem Hashtag "loveofmylife" schrieb sie, dass die beiden auch gut zwei Jahrzehnte nach ihrer Hochzeit sich noch immer "wie zwei verliebte Teenager" fühlten.

Die beiden haben 2005 geheiratet. Man sei durch alles gegangen und habe nie aufgegeben, hieß es in dem Instagram-Post von Jana Ina. "Auf ewigen Valentinstag an deiner Seite." "Für immer", antwortete Giovanni und garnierte seinen Kommentar mit einem Herzchen. Die beiden haben zwei Kinder.

Die Brasilianerin und frühere Schönheitskönigin zog Ende der 90er Jahre nach Deutschland. Sie wurde in Fernsehshows und Filmen bekannt, darunter "Samba in Mettmann" an der Seite von Hape Kerkeling (2004).

Ihre Beziehung mit Giovanni wurde in Reality-Shows dargestellt, etwa "Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger" (2008) - darin ging es um die Geburt ihres Sohnes.