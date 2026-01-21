Stolz wie Oskar: Sohn von Jana Ina und Giovanni Zarrella auf dem Weg zum Fußball-Profi

Köln/Stuttgart - Jana Ina (49) und ihr Ehemann Giovanni Zarrella sind dem deutschen Publikum als Entertainer bekannt. Was viele nicht wissen: Der 47-Jährige war einst ein begnadeter Fußballer und hat sein Talent vererbt.

Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (47) haben zwei gemeinsame Kinder. © Felix Hörhager/dpa

Von 1992 bis 1994 kickte Giovanni in der Jugend der AS Rom. Nachdem er dann nach Deutschland zurückgezogen war, wechselte er in die Jugend des VfB Stuttgart.

Und genau dort spielt seit Juni 2024 auch sein Sohn Gabriel (17). Um seinem Traum, Fußballstar zu werden, näherzukommen, entschied sich der älteste Sprössling der Zarrellas sogar schon dazu, das Familien-Nest zu verlassen und von seiner Heimatstadt Köln nach Stuttgart zu ziehen.

Bei den Schwaben hat Gabriel jetzt seinen ersten großen Vertrag als Fußballer unterschrieben und seinen Kontrakt in der Jugend um zwei Jahre verlängert.

"Er ist ein physisch starker Spieler mit sehr guten technischen Anlagen und einem ausgezeichneten Spielverständnis. Wir glauben an die Perspektive Gabriels beim VfB über die U19 hinaus und freuen uns, dass er bei uns ist", erklärt Stephan Hildebrandt (52), Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

Der 17-Jährige habe als Innenverteidiger unter seinen Trainern Daniel Jungwirth (44) und Tobias Rathgeb (43) eine kontinuierlich positive Entwicklung vollzogen.