Mit vielen privaten Einblicken: Jana Ina und Giovanni Zarrella bekommen eigene Netflix-Doku

Köln - Fans von Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (47) dürfen sich freuen, denn das Model und der Sänger bekommen eine eigene Netflix-Doku.

Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (47) gewähren ihren Fans in einer Netflix-Doku private Einblicke in ihren beruflichen und familiären Alltag. © Felix Hörhager/dpa

Das verriet das deutsch-brasilianisch-italienische Traumpaar, das bereits seit 20 Jahren glücklich miteinander verheiratet ist, am Mittwochabend bei einem Event des Streamingdiensts in Berlin.

Laut einem DWDL-Bericht soll den Fans in dem neuen Format "zwischen glamourösem Showbusiness und bodenständigem Familienalltag" ein intimer Einblick in das Leben der zweifachen Eltern gewährt werden.

Ob dabei auch die Kids der beiden eine Rolle spielen werden, bleibt abzuwarten, denn bisher hatten Jana Ina und Giovanni ihre 13-jährige Tochter und ihren 17-jährigen Sohn aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Ein Starttermin für die neue Zarrella-Doku wurde noch nicht bekannt gegeben, laut Netflix soll sie aber noch in diesem Jahr über die heimischen Bildschirme flimmern.

"Wir freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel und sind unglaublich gespannt auf dieses aufregende Jahr mit der Netflix-Family. Danke, dass ihr Teil unserer Reise seid - das ist etwas ganz Besonderes", schrieben die Eheleute am Donnerstagmorgen bei Instagram.