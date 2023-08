Janin Ullmann gibt Tipps gegen Liebeskummer: "Akzeptieren und weitermachen"

Sie habe damals angefangen Sport zu treiben, sich viel mit Freunden zu treffen, zu Reden und ihre Gefühle aufzuschreiben. "Und ich war in Therapie. Das kann ich nur empfehlen , weil jemand professionell darauf guckt und dir nochmal andere Fragen stellen kann."

Dass es nicht einfach ist, über seine große Liebe hinwegzukommen, weiß die Moderatorin also ganz genau - trotzdem hat sie es geschafft. Wie? Das hat sie ihren rund 128.000 Followern nun in einer Fragerunde auf Instagram verraten.

Schließlich sei es zwischen ihr und dem Schauspieler "Liebe auf den ersten Blick" gewesen, wie sie in einem emotionalen RTL-Interview während ihrer " Let's Dance "- Teilnahme erzählte.

Kostja Ullmann (39) und Janin waren zwei Jahre lang verheiratet. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Auf den ein oder anderen emotionalen Schmerz in zwischenmenschlichen Beziehungen hätte die 41-Jährige in ihrem Leben natürlich gerne verzichtet, wie sie weiter preisgibt. Trotzdem sei sie auch an diesen Erfahrungen gewachsen.

Heute weiß Janin: "Hört sich vielleicht kitschig an, aber ich mag mich richtig doll und wäre nicht die Person geworden ohne diesen Schmerz. Deswegen lieber immer wieder "all in" gehen, als verzichten."