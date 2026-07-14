Janin Ullmann packt aus: So mies ging es ihr nach dem plötzlichen Ehe-Aus wirklich
Köln - Im Dezember 2018 gaben Janin und Kostja Ullmann (42) völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Offen wie nie hat die 44-Jährige jetzt über die schwere Zeit nach dem Ehe-Aus ausgepackt.
Insgesamt zehn Jahre lang gingen die beliebte TV-Moderatorin und der erfolgreiche Schauspieler gemeinsam durchs Leben. Das Ende ihrer Liebe verkündeten die beiden mit einem Kuss-Foto. Einen öffentlichen Rosenkrieg à la Pocher gab es nicht.
Ganz so leicht, wie es vordergründig vielleicht wirkte, war es allerdings nicht. Janin hatte schwer an dem Scheitern der Beziehung zu knabbern, wie sie im Podcast "M wie Marlene" von Fernsehkollegin Marlene Lufen (55) unverblümt zugibt.
"Ich hatte eine super lange Trauerphase nach meiner Trennung. Ich dachte, wir bleiben für immer zusammen", berichtet die Blondine im Rahmen der jüngsten Episode. Sie habe in Kostja den "Mann ihres Lebens" gesehen. Genau aus diesem Grund heirate man ja.
Als alles in Trümmern lag, fiel Janin vor allem der Blick auf Freundinnen schwer, die mit ihrem Partner weiterhin ein glückliches Leben führten. "Man denkt: Was stimmt denn mit mir nicht? Was ist mit mir nicht richtig?", erinnert sie sich rückblickend.
Janin Ullmann ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt
In dieser Phase habe sie sich "lange auch sehr einsam gefühlt", wie Janin gegenüber der Gastgeberin des SAT.1-Frühstücksfernsehens weiter preisgibt. Plötzlich allein zu sein, sei für sie eine starke Belastung gewesen.
Auch das Loslassen stellte für die Blondine eine enorme Hürde dar. Janin gesteht: "Ich konnte das jahrelang nicht, das war ein ganz langer Prozess zu lernen, loszulassen." Erst später sei es ihr gelungen, die gemeinsame Zeit mit ihrem Ex-Mann anders zu sehen.
Statt der zerbrochenen Ehe weiter nachzutrauern, versuchte sie, die Dinge in ein positives Licht zu rücken. Heute zeigt sich Janin dankbar, dass sie "so viel schöne Zeit mit einem auch wirklich tollen Menschen" verbringen durfte. Mittlerweile sei sie auch bereit für einen neuen Lebensabschnitt.
Böses Blut herrscht zwischen der 44-Jährigen und ihrem Ex nach wie vor nicht. "Wenn wir uns sehen, dann verstehen wir uns super", stellt Janin im Podcast klar. "Wir waren noch lange sehr miteinander verbunden und ich werde mich ihm immer verbunden fühlen."
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa