Janin Ullmann packt aus: So mies ging es ihr nach dem plötzlichen Ehe-Aus wirklich

Köln - Im Dezember 2018 gaben Janin und Kostja Ullmann (42) völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Offen wie nie hat die 44-Jährige jetzt über die schwere Zeit nach dem Ehe-Aus ausgepackt.

Janin Ullmann steht bereits seit vielen Jahren vor der TV-Kamera. Ihre Karriere begann die 44-Jährige beim Musiksender VIVA. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Insgesamt zehn Jahre lang gingen die beliebte TV-Moderatorin und der erfolgreiche Schauspieler gemeinsam durchs Leben. Das Ende ihrer Liebe verkündeten die beiden mit einem Kuss-Foto. Einen öffentlichen Rosenkrieg à la Pocher gab es nicht.

Ganz so leicht, wie es vordergründig vielleicht wirkte, war es allerdings nicht. Janin hatte schwer an dem Scheitern der Beziehung zu knabbern, wie sie im Podcast "M wie Marlene" von Fernsehkollegin Marlene Lufen (55) unverblümt zugibt.

"Ich hatte eine super lange Trauerphase nach meiner Trennung. Ich dachte, wir bleiben für immer zusammen", berichtet die Blondine im Rahmen der jüngsten Episode. Sie habe in Kostja den "Mann ihres Lebens" gesehen. Genau aus diesem Grund heirate man ja.

Als alles in Trümmern lag, fiel Janin vor allem der Blick auf Freundinnen schwer, die mit ihrem Partner weiterhin ein glückliches Leben führten. "Man denkt: Was stimmt denn mit mir nicht? Was ist mit mir nicht richtig?", erinnert sie sich rückblickend.