Von der Politik im Stich gelassen: TV-Star Gaby Köster hat "Panik, wie es weitergeht"

München/Köln - Gaby Köster (64) zählte zu den größten Gesichtern der deutschen Comedy-Szene. Im Jahr 2008 beendete ein Schlaganfall ihre Karriere. Von der Politik fühlt sie sich im Stich gelassen.

TV-Star Gaby Köster (64) ist nach ihrem Schlaganfall im Jahr 2008 auf einen Rollstuhl angewiesen. © Britta Schultejans/dpa

Einst galt sie als Pionierin, war zum Beispiel meist die einzige Frau in der RTL-Show "7 Tage - 7 Köpfe", heute ist Köster auf den Rollstuhl angewiesen. Über ihre Zukunft macht sie sich massive Sorgen. Das TV-Rampenlicht fehlt ihr.

"Also finanziell muss ich sagen: Ja, ich vermisse das Fernsehen. Ich habe auch wirklich Panik, wie es weitergeht", gesteht die rheinische Frohnatur im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in München.

Weiter erklärt sie: "Ich hab' Pflegestufe zwei und kann mir selber nichts kochen, zum Beispiel. Aber wenn ich der Krankenkasse sage, ich brauche eine höhere, heißt es, ich sei nicht dement genug und der Schlaganfall auch schon lange her."

Aktuell wiege sie nur noch 58 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,76 Meter. "Das ist alles nicht lustig", stellt Köster klar. Sie habe eine Reinigungsfrau und jemanden, der für sie einkaufen geht. Auch eine "unfassbar liebenswerte Nachbarin" kümmere sich um sie.