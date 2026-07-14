14.07.2026 06:45 Millionen-Klartext von Christian Wolf: So viel kostet ihn sein neuer Luxus jeden Monat

Fitness-Unternehmer Christian Wolf hat auf TikTok verraten, welchen Luxus er sich neuerdings gegönnt hat und wie viel er dafür pro Monat ausgibt.

Von Maurice Hossinger

Zypern - Mit seinen Multi-Millionen auf dem Konto lebt Christian Wolf (31) seit fast vier Jahren auf Zypern. Erst jetzt hat er sich aber einen Luxus der ganz besonderen Art gegönnt - und dafür gibt er jeden Monat mehrere Tausend Euro aus.

Christian Wolf lebt seit Sommer 2022 auf Zypern, hat die Mittelmeerinsel zu seinem Zuhause gemacht. © Marcus Brandt/dpa Zusammen mit seiner Verlobten Romina Palm (27) und Töchterchen Hazel lässt es sich der Fitness-Unternehmer im östlichen Mittelmeer deutlich besser als nur gutgehen. In einem neuen Video auf TikTok hat der 31-Jährige verraten, dass er sich den Luxus eines Privatkochs gegönnt habe. Denn: Da er nach eigener Aussage ohnehin immer die Rechnung im Restaurant bezahle, komme er mit einem Privatkoch finanziell sogar günstiger weg. Promis & Stars Nach Skandal-Auftritt im "Moma": Ikkimel plötzlich auch in den USA gefeiert Trotzdem muss der Mitgründer von "More Nutrition" auch dafür tief in die Tasche greifen, gesteht er. "Wir sind dann im Monat wahrscheinlich so bei 12.000, 13.000, 14.000 Euro", stellt der Unternehmer klar. Grund dafür ist die Tatsache, dass er permanent Influencer-Gäste im Haus habe, um jede Menge Fitness-Content zu produzieren.

Christian Wolf von einer Sache genervt