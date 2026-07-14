Millionen-Klartext von Christian Wolf: So viel kostet ihn sein neuer Luxus jeden Monat
Zypern - Mit seinen Multi-Millionen auf dem Konto lebt Christian Wolf (31) seit fast vier Jahren auf Zypern. Erst jetzt hat er sich aber einen Luxus der ganz besonderen Art gegönnt - und dafür gibt er jeden Monat mehrere Tausend Euro aus.
Zusammen mit seiner Verlobten Romina Palm (27) und Töchterchen Hazel lässt es sich der Fitness-Unternehmer im östlichen Mittelmeer deutlich besser als nur gutgehen.
In einem neuen Video auf TikTok hat der 31-Jährige verraten, dass er sich den Luxus eines Privatkochs gegönnt habe.
Denn: Da er nach eigener Aussage ohnehin immer die Rechnung im Restaurant bezahle, komme er mit einem Privatkoch finanziell sogar günstiger weg.
Trotzdem muss der Mitgründer von "More Nutrition" auch dafür tief in die Tasche greifen, gesteht er. "Wir sind dann im Monat wahrscheinlich so bei 12.000, 13.000, 14.000 Euro", stellt der Unternehmer klar.
Grund dafür ist die Tatsache, dass er permanent Influencer-Gäste im Haus habe, um jede Menge Fitness-Content zu produzieren.
Christian Wolf von einer Sache genervt
Sitzen deshalb mehr hungrige Mäuler am Tisch, muss Wolf am Ende des Monats mehr blechen.
Einer groben Schätzung zufolge bereitet der eigens angestellte Koch pro Abend Mahlzeiten für um die 450 bis 600 Euro zu, erklärt der 31-Jährige.
Den genauen Überblick hat er beim Zahlen der Rechnungen nicht - sowohl beim Koch als auch bei anderen alltäglichen Ausgaben. "Ich kümmere mich nicht um meine Rechnung. Ich habe kein Online-Banking und so weiter. Mich interessiert das einfach alles nicht."
Eine kleine Sache regt den Social-Media-Kontrahenten von Olli Pocher (48) dann aber doch an seinem Angestellten auf. Und zwar die Tatsache, dass dieser komplett auf Trinkgeld verzichten will.
"Er will es einfach partout nicht annehmen. Und der regt mich damit auch so ein bisschen auf, weil der macht halt einfach wirklich eine crazy gute Arbeit", macht der Auswanderer deutlich.
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures