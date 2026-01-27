Heiße Fotos mit ihren Töchtern? Für Janine Kunze gar kein Problem

Düsseldorf - Die Premiere hat offenbar Lust auf mehr gemacht: Kürzlich stand Janine Kunze (51) zum ersten Mal gemeinsam mit ihren beiden Töchtern vor der Kamera. Schon bald könnten freizügigere Fotos folgen!

Janine Kunze (51) wurde vor allem durch ihre Rolle als Carmen in der TV-Kultserie "Hausmeister Krause" bekannt. © Bildmontage: Instagram/janinekunzeofficial (Screenshots)

Bei einem Shooting für den Designer Steffen Schraut (56) in Düsseldorf war erstmals auch Nesthäkchen Lola mit dabei. "Anfangs war ich noch etwas zurückhaltender, aber im Laufe des Tages hat sich das total gelockert", gesteht die 18-Jährige jetzt im "Bild"-Interview.

Und auch ihre ältere Schwester Lili-Mari (22) blickt voller Begeisterung auf den Model-Job, der bereits im Dezember stattfand, zurück. Sie schwärmt: "Das ist wirklich eine Traumkombi. Es fühlt sich nicht an wie arbeiten, sondern wie ein Familienausflug."

Mama Janine ist natürlich mächtig stolz auf ihren weiblichen Nachwuchs. Besonders die Professionalität ihrer Töchter habe sie beeindruckt. Es sei "zeitweise bitterkalt" gewesen, erinnert sich die Kult-Blondine an den Tag des Shootings zurück.

Im Hinblick auf weitaus freizügigere Schnappschüsse, wie es zuletzt etwa Heidi Klum (52) und ihre Tochter Leni (21) vorgemacht haben, zeigen sich die Kunze-Frauen durchaus aufgeschlossen und auch interessiert - sofern die Qualität stimmt.