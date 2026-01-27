Heiße Fotos mit ihren Töchtern? Für Janine Kunze gar kein Problem
Düsseldorf - Die Premiere hat offenbar Lust auf mehr gemacht: Kürzlich stand Janine Kunze (51) zum ersten Mal gemeinsam mit ihren beiden Töchtern vor der Kamera. Schon bald könnten freizügigere Fotos folgen!
Bei einem Shooting für den Designer Steffen Schraut (56) in Düsseldorf war erstmals auch Nesthäkchen Lola mit dabei. "Anfangs war ich noch etwas zurückhaltender, aber im Laufe des Tages hat sich das total gelockert", gesteht die 18-Jährige jetzt im "Bild"-Interview.
Und auch ihre ältere Schwester Lili-Mari (22) blickt voller Begeisterung auf den Model-Job, der bereits im Dezember stattfand, zurück. Sie schwärmt: "Das ist wirklich eine Traumkombi. Es fühlt sich nicht an wie arbeiten, sondern wie ein Familienausflug."
Mama Janine ist natürlich mächtig stolz auf ihren weiblichen Nachwuchs. Besonders die Professionalität ihrer Töchter habe sie beeindruckt. Es sei "zeitweise bitterkalt" gewesen, erinnert sich die Kult-Blondine an den Tag des Shootings zurück.
Im Hinblick auf weitaus freizügigere Schnappschüsse, wie es zuletzt etwa Heidi Klum (52) und ihre Tochter Leni (21) vorgemacht haben, zeigen sich die Kunze-Frauen durchaus aufgeschlossen und auch interessiert - sofern die Qualität stimmt.
Janine Kunze über Heidi und Leni Klum: "Hat nichts Primitives!"
"Ich sehe da kein großes Problem", entgegnet Janine auf die entsprechende Frage. "Ich würde das für meine Töchter und mich für ein hochwertiges Magazin oder Shooting auch nicht ausschließen."
Ergänzend fügte der TV-Star noch hinzu: "Bei Leni und Heidi ist es ein hochwertiges Unterwäsche-Shooting, und die beiden arbeiten als Models, also warum nicht? Sie machen das toll, sie machen das hochwertig, das hat nichts Billiges oder Primitives!"
Ihre Älteste sieht an Dessous-Aufnahmen ebenfalls nichts Verwerfliches. "Die Mutter ist meist die erste Person, mit der man Unterwäsche kaufen geht. Deswegen finde ich es so schade, dass es sexualisiert und in eine bestimmte Richtung gedrängt wird", so Lili-Mari.
Die 22-jährige Jurastudentin verfügt bereits über einschlägige Erfahrung vor der Kamera. Im TV war sie unter anderem in den Serien "Der Lehrer" und "Heldt" zu sehen. Einen Promi-Bonus soll sie beim Casting laut ihrer berühmten Mutter aber nicht gehabt haben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/janinekunzeofficial (Screenshots)