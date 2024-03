Janine Kunze privat wie nie! Dieser Grund ist Anlass für Mega-Liebeserklärung

Anlass bot der 48-Jährigen ihr gemeinsames 22-jähriges Jubiläum. "Du weißt, was ich für ein Chaos sein kann, wie unmöglich es manchmal ist, mich zu verstehen und anstrengend, an meiner Seite zu sein", lauteten die ersten emotionalen Worte.

Seit mittlerweile 22 Jahren ist die 49-Jährige mit Dirk Budach verheiratet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Janine Kunze

"Liebe bedeutet nicht, immer glücklich und total verliebt durch das Leben zu tanzen, denn das ist pure Fantasie. Liebe bedeutet, in guten wie in schlechten Tagen das Leben gemeinsam zu bestreiten."

Erst am vergangenen Fest der Liebe hatte die 49-Jährige mit einem zuckersüßen Familienfoto für Aufmerksamkeit und zahlreiche positive Liebesbekundungen ihrer Fans gesorgt.

Emotionen, denen die Schauspielerin auch via Instagram weiteren Raum verlieh. "Liebe bedeutet, dass es die Mühe wert ist und Liebe bedeutet, dass es immer das Richtige ist. Happy anniversary! Love you to the moon and back."

Bei so viel Romantik dürfte Gatte Dirk seiner Auserwählten wohl nur dankend in die Arme fallen.