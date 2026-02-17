Habt Ihr eine Chance? Töchter von Janine Kunze verraten ihr Beuteschema
Düsseldorf - Sie ist als Carmen Krause in "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" dem Publikum bekannt geworden: Janine Kunze. Inzwischen ist die 51-Jährige zweifache Mutter und nun treten ihre beiden Töchter aus dem Schatten der Schauspielerin heraus.
Und was das Liebesleben angeht, haben die beiden ganz genaue Vorstellungen. Allerdings könnten die beiden Schwestern auch nicht unterschiedlicher sein.
"Wir sind Single. Das finde ich aber auch super wichtig, dass man Zeit mit sich verbringt und schaut: Wer bin ich eigentlich?", verrät Lola (18) gegenüber "BILD".
Während die jüngere von beiden bereits einen Freund hatte, ist das bei Lili-Mari (22) noch kein Thema gewesen. Denn für sie sei klar: Wahre Liebe komme auf einen zu und müsse nicht gesucht werden.
Dennoch hat sie schon ein bestimmtes Beuteschema. Die 22-Jährige steht vor allem intelligente Männer.
"Emotionale Intelligenz ist mir wichtig. Ich stehe auf Intelligenz, ich finde es wahnsinnig ansprechend, wenn ein Mann belesen ist", verrät Lili-Mari, die jedoch hinterherschiebt: "In erster Instanz sollte er liebevoll sein."
Lili-Mari: Tochter von Janine Kunze macht erste Schritte als Schauspielerin
Anders sieht das hingegen bei ihrer jüngeren Schwester aus. Diese bevorzuge nämlich jugendliche Coolness und gutes Aussehen. Zudem solle der Mann "im Reinen mit sich selbst" sein.
Da sie noch zur Schule gehe und ihr Leben im Moment privat halten wolle, sei es auch nicht möglich, sie über Instagram anzuschreiben, wie der Teenager preisgibt.
Auch Lili-Mari hat natürlich einen Instagram-Account, den sie vor allem für Schnappschüsse mit ihren Freundinnen nutze.
"Ich habe das Glück, dass ich kaum Negatives unter meinen Postings lese. Ich weiß aber, was das mit Menschen machen kann", erklärt die 22-Jährige, die ihre ersten Schritte als Schauspielerin gemacht hat und in "Die Landarztpraxis" auf SAT.1 zu sehen ist.
Mit solchen Menschen, die solche Kommentare verfassen, habe sie sogar Mitleid, denn das rühre aus einer unfassbaren Frustration, wie die ältere Kunze-Tochter abschließend klarmacht.
