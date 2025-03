Schmieden Janni Hönscheid und Peer Kusmagk wieder Umzugspläne?

Da sie auf den Balearen nie richtig ankamen und mehrfach wegen Schimmel die Finca wechseln mussten, folgte nach anderthalb Jahren der nächste Tapetenwechsel: Die Kusmagks kauften ein Haus in Dänemark, richteten es her und zogen in den Norden ins Grüne.

Nach einiger Zeit in Berlin und Potsdam zog das Promi-Paar mit seinen drei gemeinsamen Kindern Emil-Ocean (7), Yoko (5) und Merlin (3) nach Mallorca, wo sie in verschiedenen Unterkünften lebten . Doch auch dort hielt es die Familie nicht lange.

Die fünfköpfige Familie genießt ihr Leben im Grünen. © Screenshot/Instagram/thehappytribe

Janni, bekannt für ihre spirituellen Beiträge, erklärte ihren Standpunkt so: "Ankommen kannst du nur in dir selbst und dann weiter die Reise durch das Leben meistern. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Schau dir das Meer an, das Wasser, den Mond, die Küsten. Alles in Bewegung?"

Bedeutet das etwa, dass sich bei der fünfköpfigen Familie ein neuer Lebensabschnitt andeutet und sie sich von ihrer Wahlheimat wieder verabschieden? Konkret wurde die Influencerin dazu nicht. "Das Einzige, wo man ankommen kann, sind die Menschen, die für immer einen Platz in unserem Herzen haben. All das sind Sicherheiten, weil sie bleiben."

Kurzum lässt sich wohl sagen: Das Glück ist nicht an eine Immobilie, sondern an die Familie gebunden.