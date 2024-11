Einbruch bei Janni Hönscheid: Als die Räuber kamen, lag sie im Bett!

Janni Hönscheid (34) hat ihren Followern bei Instagram von einem beunruhigenden Erlebnis erzählt. © Screenshot/Instagram/thehappytribe (Bildmontage)

Der Vorfall liegt allerdings schon einige Jahre zurück, wie sich die 34-Jährige in ihrer Story bei Instagram erinnerte.

Sie sei damals 18 oder 19 Jahre alt und auf der Kanaren-Insel Fuerteventura alleine zu Hause gewesen. Ihre Eltern waren gerade verreist.

Plötzlich habe "eine Gruppe junger Männer versucht, über unser Dachfenster einzubrechen", berichtete Janni. Besonders prekär: "Ich habe darunter geschlafen", erzählte sie ihrer Community.

Sie lebte zu dieser Zeit mit ihrer Familie direkt am Meer und "in der Gegend bei uns wurde fast täglich in der Nachbarschaft eingebrochen", rief sich die ehemalige Profi-Surferin ins Gedächtnis zurück.

Bei dem Einbruch in Corralejo wurde der Familie sogar der Weihnachtsbaum von der Terrasse geklaut, mit besonderem Schmuck, denn der wurde bei vielen Reisen aus der ganzen Welt zusammengetragen.