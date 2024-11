Warum aus Janni Hönscheid und Peer Kusmagk "fast nichts geworden" wäre

Berlin/Dänemark - Janni Hönscheid (34) und Peer Kusmagk (49) sind in ihrer Ehe schon durch dick und dünn gegangen, aber beinahe wäre aus dem Traumpaar nichts geworden.

Janni Hönscheid (34) und Peer Kusmagk (49) leben mittlerweile glücklich mit ihren drei Kindern auf einem Hof in Dänemark. © Screenshot/Instagram/thehappytribe

Die beiden haben sich 2016 bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Reality-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" kennengelernt und sind seitdem ein Paar.

Doch "daraus wäre fast nichts geworden", wie Janni ihren Followern bei Instagram kürzlich mitteilte. "Wenn wir auf andere gehört hätten, hätten wir uns nämlich nie kennengelernt", ließ die 34-Jährige wissen.

Konkret wurde sie in diesem Zusammenhang zwar nicht, aber es könnte natürlich mit der Teilnahme an der Datingshow zu tun haben, von der ihnen der eine oder andere abgeraten haben könnte. Und ohne dieses Format wären sie sich wohl nie so nahegekommen.

2017 heirateten die zwei kurz vor der Geburt ihres ersten Sohnes. Zwei Jahre später kam ihre Tochter zur Welt und 2021 bekam das Paar einen weiteren Sohn.