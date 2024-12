Jasmin Herren hat Schulden in Höhe von 400.000 Euro: Lover Philipp bricht Schweigen!

Jasmin Herren (45) und ihr junger Freund Philipp Bender (23) sind seit etwa anderthalb Jahren ein Liebespaar. © Bildmonatge: Instagram/jasminherren78 (Screenshots)

"Es ist eine scheiß Situation für Jasmin. Ich würde mich freuen, wenn ihr sie unterstützen könntet", erklärt Philipp im Rahmen einer gemeinsamen Instagram-Story mit Jasmin. Was genau er von den Fans und Followern erwartet, führt er nicht aus.

Aus seiner Sicht sei seine Liebste in der Vergangenheit einfach "krass verarscht" worden. "Und so ist es auch", betont der Aushilfslehrer mit Nachdruck in der Stimme. "Deswegen ist es für mich auch sehr schwierig, das mit anzusehen."

Die Witwe von Ballermann-Star Willi Herren (†45) ist glücklich, dass Philipp ihr in dieser schweren Zeit den Rücken stärkt. "Ich bin echt froh, dass ich dich an meiner Seite habe", stellt Jasmin klar.

Scherzhaft merkt sie schließlich noch an: "Jetzt hast du eine Freundin, die ist alt und hat kein Geld! Ist auch scheiße, oder?"