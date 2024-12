Jasmin Herren meldet sich nach Schulden-Schock: So will sie die Gläubiger ruhigstellen

Gemeinsam mit ihrem Philipp Bender (24) war Jasmin Herren (45) im Vorjahr auf dem Münchner Oktoberfest zu Gast. © Felix Hörhager/dpa

Sage und schreibe 457.000 Euro schuldet die Witwe von Willi Herren (†45) zehn Gläubigern!

Den Kopf in den Sand stecken kommt für die Düsseldorferin aber nicht in die Tüte. Im Gegenteil! Inzwischen ackert die 45-Jährige sich jeden Tag ein Stückchen weiter aus den Mega-Schulden.

Ganz stark dabei helfen soll nun auch ihr neuer Arbeitgeber in Leverkusen: der Beautysalon "Anwar Beauty Lounge". Da will Jasmin wieder als Kosmetikerin Fuß fassen und so Euro für Euro den riesigen Schuldenberg abstottern.

"Nachdem mich die Insolvenz in den letzten Wochen schon sehr stark runtergezogen hat, konnte ich nun bei der Eröffnung das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig lachen – und danach auch gut schlafen", erklärt die Party-Ikone TV-Sender RTL am Rande der feierlichen Eröffnung.