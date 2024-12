Mitten im Schulden-Sumpf: Jasmin Herren bekommt Post vom Gericht!

Von Verzweiflung und Angst ist bei Jasmin Herren (45) in diesen Tagen nichts zu spüren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jasmin Herren

Vor nicht mal einem Monat hatte die Meldung um ihre prekäre Finanzlage die Runde gemacht. Seitdem arbeitet sich die 45-Jährige Schritt für Schritt aus der Misere heraus.

Nun kam der Stein allerdings erneut mächtig ins Rollen. Denn: Ein Gericht sprach Herren Recht zu - und das hat offenbar kleine, aber feine Auswirkungen auf ihre Schuldensumme.

Über Instagram meldete sich die Musikerin am Donnerstagabend deswegen bei ihren Fans zu Wort, um von der frohen Botschaft zu berichten. "Es gibt Neuigkeiten in Sachen Insolvenz. Ein Punkt in meiner Liste wurde bereits vom Gericht abgelehnt. Da bin ich sehr glücklich drüber."

Heißt im Klartext: weniger Schulden! Wie sich das Gerichtsurteil aber auf die geforderten 457.000 Euro auswirkt, hat die Düsseldorferin bislang nicht verraten.

In nächster Zeit könnte es für sie allerdings noch besser kommen!