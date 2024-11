Jasmin Herren pleite! So viel Kohle schuldet sie Ex-Kumpels von Willi Herren und Co.

Während ihrer Beziehung und Ehe schlugen Jasmin und Willi Herren immer mal wieder im Megapark auf. (Archivbild) © IMAGO / Chris Emil Janßen

"Die fordern für das Jahr 2017 eine Steuernachzahlung von 50.000 Euro für Gewerbe, obwohl ich nie Gewerbe betrieben habe, sondern freischaffende Künstlerin bin", stellt Jasmin Herren deutlich unter Beweis.

Grund zur Freude hat sie aber trotzdem. Denn: Sie darf weiterhin Kohle verdienen und als Sängerin arbeiten. Der sogenannte "Selbstbehalt" garantiere ihr deshalb circa 1500 Euro pro Monat. Damit es künftig aber wieder deutlich stärker in der Kasse klingelt, hat sich die Ex-Dschungelcamperin noch etwas anderes einfallen lassen.

Im Kölner Umland will die 45-Jährige schon sehr bald in die Beauty-Branche einsteigen. "Ich eröffne meinen eigenen 'Beauty Club' und steige als Partnerin in den Kosmetiksalon meines Freundes Anwar in Leverkusen mit ein."

Eben weil sie zum Start ins Berufsleben Kosmetikerin geworden ist, freut sie sich umso mehr auf die neue Herausforderung.

"Ich werde viele tolle Behandlungen anbieten und selbst dort arbeiten. Bis dahin gibt es aber noch viel zu tun. Tapeten kleben, meine Kabine einrichten, Eröffnung planen - die Zeit rennt."