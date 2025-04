Laura Maria Rypa wütet im Dubai-Urlaub: "Will einfach nur Frieden für meine Familie!"

Dubai/Köln - Laura Maria Rypa (29) war mit ihren Liebsten vor wenigen Tagen nach Dubai gereist und genoss dort seither ihren Familienurlaub - bis jetzt. Am Mittwoch wütete die Influencerin nämlich in ihrer Instagram-Story!

Laura (29) und Pietro (32) sind mit den beiden gemeinsamen Söhnen vor wenigen Tagen nach Dubai gereist. © Instagram/lauramaria.rpa

Laura hatte ihren Fans wenige Sequenzen zuvor noch kleine Einblicke in die Auszeit unter orientalischen Palmen geliefert, sich beim Sonnen am Pool gezeigt oder glücklich lächelnd aus dem Hotelzimmer. Am Mittwochnachmittag herrschte auf dem Kanal der Verlobten von Pietro Lombardi (32) jedoch plötzlich ein rauer Ton!

"Ich wollte einfach mal Ruhe in meinem Urlaub, aber selbst das ist mittlerweile unmöglich", wetterte die zweifache Mama in ihrer Story, ohne dabei Namen zu nennen.

Dass sich der Post vermutlich an Pietros Ex-Frau Sarah Engels (32) richtete, dürfte angesichts des immer noch andauernden Streits zwischen den Patchwork-Familienmitgliedern jedoch nicht weit hergeholt sein.

"Ich hab so oft versucht, Dinge privat zu klären. Selbst, als schon Anwalt und Gericht eingeschaltet waren, hab ich zuerst stillgehalten und gehofft, dass Vernunft einkehrt. Aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, an dem es nicht mehr anders geht", schimpfte Laura und sprach von immer weiter steigenden Kosten, die inzwischen die Marke von 10.000 oder 15.000 Euro überschritten hätten.