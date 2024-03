Jasmin Herren träumt von Hochzeit mit Freund Phillip: "Sehe uns definitiv da"

Durch den 23-Jährigen habe sie gelernt, dass man "manchmal einfach besser ruhig ist und die Dinge an sich vorbeigehen lässt. Man muss nicht immer zu allem was sagen", sagt Jasmin.

"Ich hab' gemerkt, wie gut wir miteinander funktionieren und ich hab' gemerkt, dass Philipps harmonische, ruhige Art mich auch dazu gebracht hat, mich selbst zu reflektieren. Und sie lässt mich eben auch nicht mehr so an die Decke gehen", meint die Partysängerin. Philipp gebe ihr einfach einen guten Rückhalt, auch weil er "sehr einfühlsam" sei.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Jasmin Herren (45) immer wieder persönliche Schnappschüsse, die sie verliebt mit Freund Philipp Bender (23) zeigen. © Instagram/jasminherren78 (Screenshot)

Bei den beiden läuft es insgesamt so gut, dass die Partysängerin sogar schon von Hochzeit Nummer drei träumt, wie sie verrät: "Definitiv seh' ich uns da. Das kann ich mir durchaus vorstellen."

Auch, weil sie sich in Philipps Familie pudelwohl fühlt. Seine Eltern habe sie von Anfang an kennengelernt und sei dabei herzlich in die Familie aufgenommen worden. "Die Eltern behandeln mich wie eine Tochter. Ich glaube, in meinem ganzen Leben wurde ich noch nie so freundlich und gleichberechtigt in eine Familie aufgenommen", freut sich Jasmin.

Stressen will sich die 45-Jährige bei ihren Hochzeitsplänen allerdings nicht. Sie habe mit zu schnellen Entscheidungen bisher nicht die besten Erfahrungen gemacht, erzählt sie: "Ich habe zweimal nach sechs Monaten geheiratet", meint sie. Dieses Mal wolle sie es einfach anders machen.

"Jetzt läuft es eben ein bisschen anders und mit Ruhe. Und das ist auch gut so", meint Jasmin.