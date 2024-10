Nach "Sommerhaus"-Ausraster: Jasmin Herren attackiert Stieftochter Alessia

Den Grund dafür bringt sie auch direkt an. "Alessia ist nicht meine Tochter. Bitte versteht das endlich mal", spricht die 45-Jährige ein Machtwort.

Weiter führt sie aus: "Und ich denke, sie auch nicht. Das ist einfach nicht in unserem Sinne."

TV-Sternchen Alessia Herren (22, l.) und ihr Partner Can (27) sind derzeit im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. © RTL

Schon kurz nach der Beerdigung des "Lindenstraße"-Stars ist der Streit zwischen den beiden Frauen eskaliert.

Denn die 45-Jährige legte damals einen Kranz aus roten Rosen, weißen Lilien und einer roten Schleife auf die letzte Ruhestätte. Auf dem Grabschmuck stand geschrieben: "Ich liebe Dich! Deine Ehefrau Jasmin. Auf ewig, in jeder Sekunde, in meinem Herzen und in meiner Seele. E Levve lang."

Allerdings kam der Abschiedsgruß von Jasmin bei Willis Tochter nicht gut an. Denn sie machte sich an dem Grabschmuck zu schaffen und riss die Schleife mit der Liebesbotschaft kurzerhand ab.

"Ich fand es respektlos, dass manche Menschen Interviews geben und sich über den Tod meines Vaters profilieren wollen", klärte die heute 22-Jährige über ihre damaligen Beweggründe auf.

Jetzt geht der Zoff in die nächste Runde.