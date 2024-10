Notaufnahme! OP! Große Sorgen um Ballermann-Star Jasmin Herren

Köln/Mallorca (Spanien) - Besorgniserregende Nachrichten von Jasmin Herren ! Die 45 Jahre alte Reality-TV-Bekanntheit musste in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert werden!

Party-Sängerin Jasmin Herren (45) liegt aktuell im Krankenhaus. © Instagram/jasminherren78 (Screenshot)

Egal ob bei beruflichen oder privaten Momenten: Die Witwe von Ballermann-Star Willi Herren (†45) lässt ihre rund 162.000 Follower auf Instagram nur allzu gerne an ihrem turbulenten Leben teilhaben - und das in der Regel immer gut gelaunt.

Ihr jüngster Content passt da so gar nichts ins Bild. Aufgrund starker Schmerzen im Oberbauch und Muskelkrämpfen benötigte Jasmin nämlich akute medizinische Hilfe. Sichtlich erschöpft wandte sie sich im Anschluss in einem kurzen Clip an ihre Fans.

"Tut einfach alles weh. 38,5 Fieber und Darm entzündet", schrieb Herren dazu aus dem Krankenbett. Zudem offenbarte sie, dass ihr eine Magenspiegelung bevorstehen würde. Unverblümt gab sie zu: "Ich habe echt Schiss davor."

Den genauen Auslöser für ihre Beschwerden wollte die Party-Sängerin nicht preisgeben, aber sie versuche, positiv zu bleiben und hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Am Freitag postete sie dann einen neuen Clip, der sie mit einem Zugang an der Hand zeigt.