"Blümchen" beim Wacken Open Air auf der Bühne: "Du hast da nichts zu suchen!"

Hamburg/Wacken - Da staunten viele ihrer Fans nicht schlecht, als sich Jasmin Wagner (43) alias "Blümchen" am Freitagabend vom Wacken Open Air (W:O: A) auf Instagram postete. Die Sängerin war aber nicht nur VIP-Gast, sondern stand tatsächlich auch auf der Bühne.

"Es war so über-krass. Danke, Wacken, das war unglaublich! Wir haben alle zusammen Roxette aufleben lassen, ich bin sooo glücklich!", sagte die Sängerin noch voller Adrenalin direkt nach ihrem Auftritt in der Story des offiziellen Wacken-Instagram-Accounts.

Jasmin und die diesjährigen " Eurovision Song Contest "-Teilnehmer für Deutschland haben gemeinsam den Roxette-Song "Look" performt. Die Cover-Version haben die Musiker zusammen für das Album "Blood & Glitter" von "Lord of the Lost" aufgenommen.

Und doch trat die Sängerin gemeinsam mit der Dark-Rock-Band "Lord of the Lost" bei einem der größten Metal-Open-Airs der Welt auf. Und das sogar direkt nach Headliner "Iron Maiden" auf der "Harder"-Stage.

"Was machst du denn da, Jasmin?", fragte sie eine Followerin auf Instagram entsetzt. Zugegeben, bei Jasmin Wagners Musikrichtung denkt man jetzt nicht gleich an headbangende Metal-Fans.

Und auch das Publikum zeigten sich von "Blümchens"-Auftritt begeistert. Wie in Videoaufnahmen zu sehen ist, singen Tausende von Metal-Heads den Refrain des Klassikers aus den 1990er-Jahren mit. "Überraschend, aber sehr cool", war zum Beispiel das Fazit eines Besuchers.

In den sozialen Medien fiel das Feedback - wie leider so oft - allerdings nicht so positiv aus. Kommentare wie "Du hast da nichts zu suchen" und "Warum darfst du da sein, wenn die echten Fans nicht einmal hereingelassen werden?" sind vermehrt zu lesen.

Der diesjährige Einlassstopp auf dem Wacken Open Air hat unter den Fans für viel Neid und Frust gesorgt. Rund 24.000 Ticket-Besitzer durften am Ende nicht mehr anreisen und zum Teil wird dieser Ärger an anderen ausgelassen, die noch auf das Gelände durften. Auch Influencerin Sophia Thiel (28) ist am Freitag Opfer von Anfeindungen im Netz geworden.