Blümchen über Frauen und Altersarmut: "Wenn es Zeit ist, sieht es düster aus"

50/50 werde die Arbeit in einer Beziehung für ein Kind heute meist noch nicht aufgeteilt. Das sehe sie selbst in ihrem eigenen privaten Umfeld. "Care-Arbeit wird nicht gut genug wertgeschätzt, wird nicht entlohnt und die Kinderbetreuung ist ein Problem", sagte Wagner. Suche man einen Kita-Platz, finde man nur schwerlich einen. Das sei ein systemischer Fehler in der Gesellschaft.

Blümchen performt auf dem Deichbrand-Festival in Nordholz. © TAG24/Nora Petig

Als Blümchen feiert Jasmin Wagner demnächst ihr 30-jähriges Jubiläum. Als sie anfing, war sie noch ein Teenager. Wer könnte da besser über das Business und wie es sich im Laufe der Zeit verändert hat sprechen als die 44-Jährige?

"Vor 30 Jahren haben wir in der Branche nicht viele Frauen gesehen. Als Promoterin ja, aber dann hörte es auch schon auf. Da war es als junge Frau schwierig, ein Vorbild zu haben." Das sei aber wichtig für heranwachsende Frauen, ist die Sängerin überzeugt.

Inzwischen sehe das zwar anders aus, auch Frauen arbeiten in tonangebenden Positionen, aber dennoch würden noch viele Deals am Bartresen geschlossen. "Ein ziemlich altes Konzept. Erfolg bedeutet, dass man lange an der Bar aushalten muss." Super sei das alles also noch nicht.

Die Sängerin selbst hat eine Managerin und sei es gewohnt, mit Frauen zu arbeiten. Wer in ihrem Team einen Mann finden will, sucht vergeblich. "Es ist nicht so, dass wir Männer ausschließen wollen, aber ich glaube, dass diese Extrameile, die wir alle gehen, was Weibliches ist."

Frauen würden diese entsprechend, anders als Männer, gehen. "Der Job verlangt viel und bisher hat kein Mann mit unserem Tempo mitgehalten."