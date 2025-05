Jasmin Wagner verrät: Dieses Wort soll ihre Tochter nicht kennenlernen

Jasmin Wagner (45) aka Blümchen geht in ihrem Mamasein voll auf. © Georg Wendt/dpa

Nach jahrelanger Pause hatte Blümchen im Jahr 2021 ein Musik-Comeback gewagt, nach diesem Jahr zieht sie aber erneut einen Schlussstrich und beendet ihre musikalische Karriere. Für die 45-Jährige rückt damit ihr Familienleben in den Vordergrund, schließlich ist sie seit November 2022 stolze Mama einer kleinen Tochter.

Wie sehr dieser "Beruf" ihren Alltag neben der Bühne prägt, hat sie in einem Interview mit der Gala verraten. "Mein Mama-Alltag ist wie der einer jeden Mama", gestand Wagner.

"Ich habe immer Sand in den Schuhen. Ich gehe morgens in die Kita und bin froh, wenn das Kind gegessen hat. Ich bin froh, wenn ich alles in der Zeit schaffe."

Dafür macht sie sogar etwas, was nicht viele tun würden. "Für mich ist es wichtig, dass ich morgens lieber früh aufstehe und alles in Ruhe mit ihr mache", gab sie zu. "Also das Wort 'Stress' soll in ihrem Wortschatz lange, lange nicht vorkommen."

Stressig war mitunter auch die eigene musikalische Karriere, die im Alter von 15 Jahren mit dem Song "Herz an Herz" 1995 begann. Dürfte ihre Tochter einen ähnlichen Weg einschlagen?