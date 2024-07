Blümchen: Darum ist ihr Song über das "erste Mal" noch immer aktuell

Nordholz - Blümchen ist zurück. Nicht erst seit heute, eine wahre Blümchen-Ära scheint schon fast wieder angebrochen zu sein. Ob Wacken oder Deichbrand: Die Sängerin Jasmin Wagner (44) liefert harte Technobeats, wie auch schon in den 90er-Jahren, und begeistert ihr Publikum.

"Blümchen muss eine Superheldin sein, die aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist kommt, um den Leuten Freude und Euphorie zu bringen. Und mit diesem Überbau ist es cool."

Ihr bester Freund - selbst früher Blümchen-Fan - habe ihr zudem erzählt, dass er noch nie ein Konzert von ihr gesehen habe. Ein Wunsch, der in Erfüllung gehen sollte. Einfach nur ein Comeback starten wollte Wagner aber nicht.

Dann, nach zehn Jahren am Theater, kam ihr doch in den Sinn, dass es vielleicht gar nicht verkehrt wäre, dass es auch etwas Schönes sein könnte.

Blümchen spielt natürlich neben neuen auch ihre alten Hits, von denen sie eigentlich noch alle sehr gerne mag. "Unterm Weihnachtsbaum", sei aber "am wenigsten Lieblingssong".

Wie viel Sinn Blümchen-Songs machen, dürfe jeder für sich selbst entscheiden, erklärte Jasmin Wagner im Gespräch mit TAG24. © TAG24/Nora Petig

"Gib mir noch Zeit" ist ein Lied über das erste Mal. Ein Lied, das trotz eines Publikums, das inzwischen vermehrt über den Schritt hinausgegangen sein dürfte, nach wie vor aktuell sei.



"Weil ich finde, wir machen heute alles so schnell. Wir daten schnell, wir konsumieren schnell, wir haben alles ganz schnell verfügbar, eigentlich ist es nicht verkehrt 'gib mir noch Zeit' zu denen zu singen, die ihre Dates per Swipe organisieren können."

Wie viel Sinn Blümchen-Songs machen, oder eben auch nicht, dürfe jeder für sich selbst entscheiden. "Aber ich glaube, das ist der Vorteil meiner Texte, dass ich nicht alles vordefiniert habe."

Heute, als Songwriterin, sei es gar nicht so einfach, ein neues Blümchen-Lied zu schreiben, das genau das richtige Momentum an Freude, Euphorie und Geschichte - ohne mit dem Moral-Finger dazustehen - hat. "Ich möchte mit meiner Musik ein Bild schaffen, ohne viel zu erzählen. So viel Zeit hat Blümchen nicht."