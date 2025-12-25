Blick hinter die Schumacher-Tore: So feiert die prominente Familie Weihnachten

Gordonville (Texas) - Corinna Schumacher (56) hat auf der XCS Ranch in den USA mit Familie, Freunden und dem gesamten Team eine große Weihnachtsparty gefeiert. Festliche Fotos geben einen seltenen Einblick in das sonst private Schumacher-Anwesen.

Corinna Schumacher (56, zweite von links) feierte gemeinsam mit Tochter Gina (28, zweite von rechts) und Schwiegersohn Iain (29) Weihnachten auf der Ranch in Texas. © Instagram/xcs_ranch

Die rund 200 Hektar große Western-Ranch, die der Familie seit 2012 gehört, ist so etwas wie das Zentrum ihres Lebens in den USA.

Genau dort wurde jetzt gemeinsam gefeiert: mit Tochter Gina (28), ihrem Ehemann Iain Bethke (29) und den vielen Menschen, die täglich dafür sorgen, dass der Betrieb läuft.

Die Fotos auf Instagram zeigen ein deftiges Buffet mit Braten, Kartoffelbrei, Salaten und Kuchen. Draußen sorgte das urige Ranch-Flair für echte Wohlfühlstimmung.

So wurde zwischen Weihnachtsbäumen, Lichterketten und rustikaler Deko gelacht, gegessen und zusammen gefeiert.

Corinna selbst sorgte dafür, dass es ihren Liebsten an nichts fehlt und schenkte hinter der Bar auch gerne mal selbst ein.