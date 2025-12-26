Tanja Makarić im Mutterglück! Influencerin zum ersten Mal Mama geworden

Düsseldorf - Tanja Makarić (28) hält ihr Baby in den Armen: Die Influencerin ist am vergangenen Samstag zum ersten Mal Mama geworden.

Tanja Makarić (28) ist kurz vor Weihnachten zum ersten Mal Mama geworden. © Instagram/tanjamakaric_ (Screenshot)

Das hat Makarić am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal verraten.

Zu einem Schnappschuss, auf dem die Ex-Schwimmerin ihre Tochter Malou Jolié auf dem Schoss trägt, schreibt sie: "Am 20.12.2025 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen & mit ihr eine unendliche Liebe. Das Glück ist kaum in Worte zu fassen."

Wer der Vater des neuen Erdenbürgers ist, ist indes noch immer ein Geheimnis.

Die Geburt sei derweil nicht einfach gewesen, sondern eine echte Grenzerfahrung, verrät die Influencerin gegenüber der BILD. "Die Geburt hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben - besonders auf meine Mutter, die vier Kinder bekommen hat, und auf meine Schwester mit ihren zwei Kindern."