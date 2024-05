"Noch einen Monat": Welche schwangere Schauspielerin posiert hier nackt vorm Fenster?

Los Angeles - Da kann es jemand kaum erwarten! Jenna Dewan (43), bekannt aus dem Tanzfilm "Step Up" (2009), erwartet ihr drittes Kind. Dass sich die Schauspielerin derzeit auf der Zielgeraden befindet, wollte sie ihren Followern nicht vorenthalten.

Jenna Dewan (43) erwartet ihr drittes Kind. © Matt Sayles/Invision/dpa

Auf Instagram postete die 43-Jährige einen ziemlich heißen Schnappschuss, auf dem sie splitterfasernackt vor einem Fenster posiert. Mit ihren Händen bedeckt sie sinnlich ihre Brüste, ihr kugelrunder Babybauch kommt dabei gut zur Geltung.

"Noch einen Monat", schrieb Dewan dazu und verriet damit, dass es nicht mehr lange dauert. Viele ihrer 9,5 Millionen Follower reagierten begeistert auf das sexy Bild ("Du siehst so toll aus").

Andere wiederum überzeugte die Pose im Evaskostüm nicht wirklich. So fragte sich ein User: "Warum haben Frauen heutzutage das Bedürfnis, Nacktfotos von sich zu machen, während sie ein Baby in sich tragen?"

Der Tänzerin scheint das egal zu sein. Ihre Konzentration wird vollends auf der Schwangerschaft liegen, weshalb Dewan auch nicht bei der diesjährigen Met-Gala anwesend war.

Statt sich in Schale zu werfen, machte sie es sich in einem grauen Einteiler und mit Jeansjacke zu Hause bequem. "Die Met-Gala kann diesem Look nichts anhaben!", schrieb die schwangere US-Amerikanerin zu einem Spiegel-Selfie.