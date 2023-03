"Friends" zu beleidigend? Jennifer Aniston: "Heute dürfen wir so etwas nicht mehr"

Los Angeles - Jennifer Aniston (54) ist seit fast 30 Jahren im Comedy-Geschäft. Während dieser Zeit hat sich ein erheblicher Wandel in der Branche vollzogen, vor allem in den letzten Jahren. Heute dürfe man vieles nicht mehr, erklärte die Schauspielerin. Selbst "Friends" sei in den Augen vieler jüngerer Zuschauer zu beleidigend und unsensibel.