Tod von Matthew Perry: Haben Jennifer Aniston und die anderen "Friends" sich für immer entfreundet?

Dass der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler in seinem Leben immer wieder unter Pillen- und Alkoholsucht litt, ist kein Geheimnis. Wahrscheinlich früher als der Rest der Welt wussten auch seine ehemaligen Kollegen davon. Schon zu "Friends"-Zeiten missbrauchte Perry einigen Aussagen zufolge immer wieder verschiedene Mittel.

"Wir fühlen uns gesegnet, ihn als Teil unseres Lebens gehabt zu haben", ließen sie damals verlauten. Doch waren seine angeblich auch im echten Leben engen Freunde in Perrys dunklen Stunden zu selten für ihn da?

"Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Schauspielerkollegen. Wir waren eine Familie", hieß es kurz nach Perrys Tod in einem gemeinsamen Statement der übrigen "Friends"-Stars.

Der "Friends"-Cast im Jahr 2021 und im Jahr 1994. © Montage: Warner Media, Disney Channel

"Jen [Aniston, Anm. d. Red.] ist eine sehr loyale Person. Sie hat immer versucht, die ganze Truppe zusammenzubringen, um Matthew in der Not zu helfen", sagte nun eine Freundin der 54-Jährigen gegenüber der Bild.

Sie führte aus: "Jennifer fühlte sich bei ihren Rettungsversuchen allein. Sie war immer wieder bei Matthew zu Hause, hat ihn ständig angerufen, wollte ihm Essen bringen. Kein anderer Kollege hat geholfen." Lediglich Courteney Cox (59) hatte bislang zugegeben, Perry nicht genug unterstützt zu haben.

Öffentlich geben sich die "Friends"-Stars indes weiterhin als Einheit. So wurde erst kürzlich bekannt, dass Matt LeBlanc (56), Aniston und Co. bei den kommenden Emmy-Awards eine "öffentliche Hommage" an ihren Freund planen.

Bei der Preisverleihung im Januar wollen sie ihre "persönlichen Erinnerungen" an Perry mit der Welt teilen. Bleibt nur zu hoffen, dass das "Friends"-Quintett bis dahin auch wirklich noch miteinander befreundet bleibt - wenigstens Matthew Perry zuliebe!