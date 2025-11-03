Jennifer Aniston auf Wolke 7: Hollywood-Star macht Beziehung öffentlich
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Was für freudige Nachrichten: Jennifer Aniston (56) hat am Sonntag ihre Beziehung zu dem Life-Coach Jim Curtis (50) öffentlich gemacht.
So teilte die "Friends"-Darstellerin einen Beitrag auf ihrem Instagram-Account, um ihrem Schatz zu gratulieren: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster", schrieb sie dort und bezeichnete ihn zugleich als "geschätzt".
In dem dazugehörigen Schwarz-weiß-Bild steht sie hinter dem 50-Jährigen und hat ihre Arme um seinen Körper gelegt. Beide lächeln glücklich vor sich hin, schauen dabei aber nicht in die Kamera.
Bereits im Sommer 2025 hatte die Schauspielerin ein Posting auf Instagram veröffentlicht, das aus gleich mehreren Bildern bestand. Auf einem der Fotos war Curtis von hinten zu sehen, wie er den Sonnenuntergang bestaunte.
Dies deuteten viele Fans bereits als einen ersten Hinweis darauf, dass Aniston wieder in festen Händen sein könnte. Nun folgte also endlich die Bestätigung.
Auf Instagram machte Jennifer Aniston ihre Beziehung offiziell
Beziehungsgerüchte um Jennifer Aniston und Jim Curtis schon seit Sommer
Die beiden Turteltäubchen sorgten erstmals für Schlagzeilen, als sie im Juli dieses Jahres gemeinsam mit Jason Bateman (56, "Arrested Development") Urlaub auf der Ferieninsel Mallorca machten. Im August wurden sie dann bei einem Doppeldate mit "Friends"-Kollegin Courteney Cox (61) und deren Partner Johnny McDaid (49) gesichtet, im September verweilten sie gemeinsam in New York.
Spekulationen rund um eine mögliche Beziehung der beiden gibt es also schon seit Monaten.
Jennifer Aniston war von 2000 bis 2005 mit Hollywood-Star Brad Pitt (61, "F1") verheiratet. Ihre letzte öffentliche Beziehung führte sie mit Justin Theroux (54, "The Leftovers"), den sie im August 2015 heiratete. 2018 entschieden sich die beiden dann, getrennte Wege zu gehen.
Ihre jetzige Flamme war zuvor mit Rachel Napolitano liiert. Mit ihr hat Curtis auch einen gemeinsamen Sohn im Teenageralter, namens Aidan.
