Jennifer Aniston auf Wolke 7: Hollywood-Star macht Beziehung öffentlich

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Was für freudige Nachrichten: Jennifer Aniston (56) hat am Sonntag ihre Beziehung zu dem Life-Coach Jim Curtis (50) öffentlich gemacht.

Jennifer Aniston (56) ist wieder in festen Händen. © ANGELA WEISS / AFP

So teilte die "Friends"-Darstellerin einen Beitrag auf ihrem Instagram-Account, um ihrem Schatz zu gratulieren: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster", schrieb sie dort und bezeichnete ihn zugleich als "geschätzt".

In dem dazugehörigen Schwarz-weiß-Bild steht sie hinter dem 50-Jährigen und hat ihre Arme um seinen Körper gelegt. Beide lächeln glücklich vor sich hin, schauen dabei aber nicht in die Kamera.

Bereits im Sommer 2025 hatte die Schauspielerin ein Posting auf Instagram veröffentlicht, das aus gleich mehreren Bildern bestand. Auf einem der Fotos war Curtis von hinten zu sehen, wie er den Sonnenuntergang bestaunte.

Dies deuteten viele Fans bereits als einen ersten Hinweis darauf, dass Aniston wieder in festen Händen sein könnte. Nun folgte also endlich die Bestätigung.