Breitbeinig und in Dessous: Jennifer Aniston zeigt sich sexy wie nie

Jennifer Aniston hat sich bei einem Fotoshooting für die amerikanische Modezeitschrift Elle ablichten lassen. Dort posiert sie sexy wie nie.

Von Karolin Wiltgrupp

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Ungewohnte Bilder von Jennifer Aniston (56)! Bei einem Fotoshooting für die amerikanische Modezeitschrift "Elle" zeigt sich die Schauspielerin von ihrer sinnlichen Seite.

Jennifer Aniston (56) hat endlich privat ihr Glück gefunden.  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die aktuelle Bilderserie von Fotografin Zoey Grossman auf Instagram zeigt deutlich: Die sonst so adrette Jennifer Aniston kann auch anders!

Ob breitbeinig in mintgrünen Dessous mit verruchtem Blick und verwuscheltem Haar auf einer Badewanne, mit tief ausgeschnittenem Badeanzug und Pilotenbrille, in einer bestickten Unterhose oder ganz klassisch im ultraknappen Dress vor einem Fenster - die "Friends"-Darstellerin beweist in jeder Pose eine gute Figur.

Was Anistons Posierkünste und sie als Person angeht, kommt insbesondere die Fotografin nicht aus dem Schwärmen heraus.

"Sie ist mein absolutes 90er-Traummädchen! Jennifer, es wird echt immer witziger, mit dir zu arbeiten. Und dieser Tag war, gelinde gesagt, GROSS", heißt es in der Bildbeschreibung.

Fotografin teilt Fotoshooting mit Jennifer Aniston auf Instagram

Jennifer Aniston schwärmt von ihrem Freund

Aniston und Jim Curtis (50) sind schon seit Monaten ein Paar.
Aniston und Jim Curtis (50) sind schon seit Monaten ein Paar.  © Screenshot/Instagram/@jenniferaniston

Sowohl die Follower als auch die Hollywood-Ikone selbst loben Grossmans Arbeit in den Kommentaren. "Ich liebe dich, Zoooooeyyyyy! Halte die guten Zeiten fest, du talentierte Mama", schreibt Aniston.

Dass sich die 56-Jährige wie im Shooting gerade richtig selbstbewusst und sexy fühlt, kommt sicher nicht von ungefähr. Erst vor knapp zwei Wochen machte sie auf Instagram ihre neue Liebe zu dem Life-Coach Jim Curtis (50) öffentlich.

Im Gespräch mit "Elle" hat die US-Amerikanerin aus dem Nähkästchen geplaudert.

"Er ist recht außergewöhnlich und hilft vielen, vielen Menschen. Er ist etwas ganz Besonderes, sehr normal und sehr liebenswürdig - und er möchte Menschen dabei helfen, zu heilen, Traumata und Stagnation zu überwinden und Klarheit zu erlangen", schwärmt sie von ihrem neuen Freund.

Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

