Breitbeinig und in Dessous: Jennifer Aniston zeigt sich sexy wie nie

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Ungewohnte Bilder von Jennifer Aniston (56)! Bei einem Fotoshooting für die amerikanische Modezeitschrift "Elle" zeigt sich die Schauspielerin von ihrer sinnlichen Seite.

Jennifer Aniston (56) hat endlich privat ihr Glück gefunden. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die aktuelle Bilderserie von Fotografin Zoey Grossman auf Instagram zeigt deutlich: Die sonst so adrette Jennifer Aniston kann auch anders!

Ob breitbeinig in mintgrünen Dessous mit verruchtem Blick und verwuscheltem Haar auf einer Badewanne, mit tief ausgeschnittenem Badeanzug und Pilotenbrille, in einer bestickten Unterhose oder ganz klassisch im ultraknappen Dress vor einem Fenster - die "Friends"-Darstellerin beweist in jeder Pose eine gute Figur.

Was Anistons Posierkünste und sie als Person angeht, kommt insbesondere die Fotografin nicht aus dem Schwärmen heraus.

"Sie ist mein absolutes 90er-Traummädchen! Jennifer, es wird echt immer witziger, mit dir zu arbeiten. Und dieser Tag war, gelinde gesagt, GROSS", heißt es in der Bildbeschreibung.