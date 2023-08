Jennifer Aniston in tiefer Trauer - dieser Mann spendet ihr Trost!

Jennifer Aniston (54) musste im November Abschied von ihrem Vater nehmen. © LEON BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der Tod ihres Vaters hat Hollywood-Star Jennifer Aniston schwer getroffen und scheint der Schauspielerin auch rund neun Monate später noch zu schaffen zu machen.

Nach einem Bericht der britischen Daily Mail soll die "Friends"-Darstellerin in dieser harten Zeit unter anderem Trost bei ehemaligen Kollegen ihres verstorbenen Vaters gesucht haben.

Sie habe die früheren Co-Stars von John Aniston, der ebenfalls als Schauspieler gearbeitet hatte, zu sich nach Hause eingeladen, "um über die guten, alten Zeiten mit ihm zu reden", plauderte ein Insider gegenüber dem Blatt aus.



Doch die Bekanntschaften ihres geliebten Papas waren nicht die Einzigen, an die sich die 54-Jährige in ihrer Trauer klammerte. Vor allem einer soll in den vergangenen Monaten immer an Jens Seite gewesen sein: ihr Ex!

Justin Theroux sei nach dem herben Verlust, den die Hollywood-Schönheit verkraften musste, immer für sie da gewesen - und das bis heute, verriet die Quelle.