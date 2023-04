Liebes-Comeback? Jennifer Aniston mit ihrem Ex erwischt!

New York - Dinner-Date inklusive Rose zum Abschied? Aktuelle Fotos von Schauspielerin Jennifer Aniston (54) und ihrem Ex-Mann Justin Theroux (51) heizen die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Revival mächtig an ...

Verstehen sich trotz Trennung immer noch gut: Jennifer Aniston (54) und ihr Ex-Mann Justin Theroux (51). © Montage: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Drei Jahre lang waren Jennifer Aniston und Justin Theroux verheiratet, 2018 folgte das Ehe-Aus - inzwischen, fünf Jahre später, scheinen sich die Ex-Partner bestens zu verstehen und einander langsam wieder anzunähern.



Das bewiesen Jen und ihr ehemaliger Lover jetzt bei einem gemeinsamen Abendessen in New York: Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ließ das einstige Traumpaar es sich zusammen mit einem befreundeten Pärchen beim gemütlichen Dinner in einem Restaurant gut gehen - inklusive inniger Umarmung zur Begrüßung und: einem süßen Abschiedsgeschenk?



Zumindest verließ die ehemalige "Friends"-Darstellerin das Lokal nach dem Essen mit ihrem Ex sowie Schauspiel-Kollege Jason Bateman (54) und dessen Frau Amanda Anka (54) mit einem auffälligen Accessoire in der Hand: einer roten Rose!



Hm, wo hat Jen die denn bloß her? Möglicherweise eine Aufmerksamkeit ihres Ex-Mannes?