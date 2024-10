Bachelor-Gewinnerin Jennifer Zander berichtet von Geburt: "Hat mich heftig erwischt!"

Köln - Seit knapp zwei Monaten ist Bachelor -Gewinnerin Jennifer Zander (30) schon Mutter. In zwei ausführlichen Videos auf Instagram hat die frischgebackene Mama jetzt von den Strapazen ihrer ersten Geburt berichtet. Und dabei auch enthüllt, dass dabei nicht alles nach Plan lief.

Siebzehn Stunden lang lag Jennifer Zander (30) mit Sohn Anton in den Wehen. Von der Geburt hat sie nun ihren Followern auf Instagram berichtet. © Screenshots: Instagram/jenniferlange

Die schlimmste Phase sei für die 30-Jährige dabei der Moment gewesen, als sie versuchte, in den Wehen zu entspannen. Ihre zwei verschiedenen Positionen seien der Vierfüßlerstand auf den Unterarmen und die Seitenlage gewesen, in der sie sich die gesamte Zeit am wohlsten gefühlt habe.

"Zwei davon taten aber so weh. Die haben mich dann so heftig erwischt, dass ich mich plötzlich übergeben musste. Und dabei ist dann auch die Fruchtblase geplatzt", berichtete Jennifer.

Gemeinsam mit Ehemann Darius (40) hatte das Paar sich entschieden, dass Söhnchen Anton zu Hause auf die Welt kommen soll. Doch die Hausgeburt lief doch etwas anders ab als geplant.

Zwei Wochen stand in der Wohnung des Paares nämlich ein aufblasbarer Geburts-Pool, denn das Kind sollte per Wassergeburt auf die Welt kommen.

Doch daraus wurde nichts, wie die einstige Bachelor-Gewinnerin im Anschluss verriet: "Am Ende lag ich die ganze Zeit nur im Bett, einfach, weil ich mich dort am wohlsten gefühlt habe", so die 30-Jährige. Das Kind war schließlich trotzdem komplikationsfrei zur Welt gekommen.