Bittere Tränen bei Jennifer Lange: Kündigt sie hier eine lange Auszeit an?

In ihrer Instagram-Story brach Jennifer Lange neulich in Tränen aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Fast ein Jahr schon blüht die Bremerin in ihrer Rolle als Herzblut-Mama auf - inklusive diverser Achterbahnfahrten der Gefühle.

Und eine solche erlebt die 31-Jährige auch momentan wieder. Während Ehemann "Dari" mit Ex-"Let's Dance"-Teilnehmer Ben Zucker (41) auf großer Freilufttour durchs Land tingelt, reiste Jenny samt Sohnemann Anton kurzerhand in die hanseatische Heimat, um sich am Mittwoch ein Konzert ihres Gatten anzuschauen.

"Kurzes Lebenszeichen hier von uns. Ich stoße gerade immer wieder an meine Grenzen und merke, dass ich ein bisschen aufräumen und Klarheit für mich gewissen muss", erklärte die einstige Reality-TV-Teilnehmerin mit leicht brüchiger Stimme.

Tatsächlich sollen ihre Gefühle in den letzten Wochen derart Überhand genommen haben, dass sie sich zunehmend von den sozialen Netzwerken distanzierte.

"Deswegen kommt hier auch gerade nicht so viel von mir. Ich weiß auch nicht, wo ich anfangen und was ich euch erzählen soll, weil ich so viel in meinem Kopf habe und auch emotional bin."