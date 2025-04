Neuer Look für Jennifer Zander! So sieht die Neu-Mama nicht mehr aus

"Ich bin hin und weg, Leute. Dieser Cut ist einfach perfekt für meine super glatten Haare. So geil." So beschreibt die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin ihre aktuelle Typveränderung.

Seit die Bremerin vor sechs Jahren ihre ersten Schritte in der Öffentlichkeit gemacht und in der TV-Landschaft Fuß gefasst hatte, konnte man den Stil der inzwischen 30-Jährigen eher als unspektakulär und ruhig einordnen.

2019 trat Jenny bei "Der Bachelor" an und gewann am Ende das Herz von Andrej Mangold. © Henning Kaiser/dpa

"Ich habe einfach DIE perfekte Frisur für meine Haarstruktur gefunden. Für glattes Haar, was einfach nichts annimmt. Und durch diesen Schnitt lieb ich es einfach komplett", freut sich Jenny vor den Augen ihrer 319.000 Fans.

Statt glatter Haarpracht inklusive Zopf startet die Wahl-Kölnerin also künftig mit wilder Mähne in den Tag - genau wie von ihr gewollt. "Ich habe es mir nicht so geil vorgestellt und das Coole ist, dass ich damit so viel machen kann. Ich hatte so Bock auf eine wilde Friese."



Auch ihre Fans scheinen das neue Erscheinungsbild der Influencerin zu feiern, hinterlassen jede Menge Komplimente in den Kommentaren und bewundern die Familienmama für ihren Mut zur Veränderung.

Sogar ein dickes Lob für den Friseursalon im Kölner Stadtteil Lindenthal hatte Jenny hintenraus noch in petto.