Herausforderung Flug mit Kleinkind: Das sagt Jennifer Lange über ihr erstes Mal
Kapstadt/Köln - Seit Jahren träumt Jennifer Lange (32) von der ersten großen Reise mit Kind. Jetzt hat sich die Momfluencerin diesen Wunsch mit Ehemann Darius Zander (41) erfüllt und dabei ihre Erfahrungen geteilt.
Für viele Eltern ist der erste Langstreckenflug mit Nachwuchs DER Aufreger und Unsicherheitsfaktor Nummer eins - erstaunlicherweise geht das bei Promi-Eltern meistens reibungs- und geräuschlos über die Bühne.
Auch Ex-"Bachelor"-Siegerin Lange hat dahingehend nur Positives zu berichten. Gemeinsam mit Sohnemann Anton und "Dari" ist die Kölnerin in dieser Woche nach Südafrika aufgebrochen.
"Anton hat seinen ersten Langstreckenflug so gut mitgemacht. Er war bis Abflug wach und entspannt und hat fast die ganze Nacht mit ein paar Unterbrechungen geschlafen", berichtet die 32-Jährige über Instagram.
Passend dazu zeigt sie ihren mehr als 300.000 Fans auf der Plattform einen süßen Schnappschuss, der den Einjährigen beim Herumwatscheln auf einer Wiese zeigt.
Jennifer Lange platzt vor Vorfreude
Bereits im Vorfeld der Reise - bei der sie wieder mit anderen Reiselustigen durch Südafrika zieht - hatte sie die Vorfreude und Aufregung über Antons ersten Flug gepackt.
Inzwischen hat sich aber sämtliche Nervosität in Luft aufgelöst. "Wir hatten zwar eine kurze Nacht, aber wir sind direkt in den Pool und da war das Chaos von gestern direkt wieder vergessen", schildern Jenny und Dari ihre ersten Eindrücke.
Zunächst wohnt das Zander'sche Trio drei Tage für sich. Von dort aus zieht es die drei ins Teamhaus.
Die genaue Rückkehr in die Domstadt hat die Influencerin noch nicht verraten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange