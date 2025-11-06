Jennifer Lange hadert mit der Kohle: Sie kann sich Traumwohnung nicht leisten
Köln - Influencerin und Vollzeit-Mama Jennifer Zander (32, ehemals Lange) denkt über einen Umzug nach. Allerdings macht ihr unter anderem die finanzielle Lage einen Strich durch die Rechnung.
Ein paar Jahre wohnt die Ex-Freundin von Andrej Mangold (38) inzwischen schon mit Ehemann Darius Zander (41) in Köln.
Den ein oder anderen Umzug haben Jenny und "Dari" schon hinter sich, sind aktuell aber wieder auf der Suche nach etwas Neuem.
In ihrer Instagram-Story verriet Jenny nun euphorisch, dass sie und "Dari" die perfekte Traumwohnung gefunden hätten. "Es gibt ein paar Dinge, die wir an unserer jetzigen Wohnung nicht ganz so geil finden", erklärt die Wahl-Kölnerin.
Tatsächlich aber habe sich die 32-Jährige in eine Wohnung im beliebten Belgischen Viertel verguckt. "Wir sind da rein und hatten beide Gänsehaut." Deutlich verlockender sei es für die Ex-"Sommerhaus"-Bewohnerin, dass die Wohnung obendrein sogar zum Verkauf stehe.
Aber: Der Kaufpreis ist zu hoch!
Jennifer Lange kann sich Traumwohnung nicht leisten
"Wir können sie uns aktuell nicht leisten beziehungsweise wollen wir diesen finanziellen Druck nicht haben. Es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt und sowas muss gut überlegt sein."
Heißt im Klartext: Einen Umzug wird es für Jenny und ihre eigene Familie vorerst nicht geben - auch nicht innerhalb der Kölner Millionenstadt.
"Manchmal soll es einfach so sein. Selbst, wenn man dafür einen Weg finden würde", fasst der Musiker das Thema zusammen. Und auch Jenny lässt anschließend noch einmal den Traum vom Eigenheim Revue passieren.
"In einer Welt, die ständig nach mehr, größer, besser strebt, dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, was wir bereits haben - und wie gut es uns geht. (...) Außerdem lieben wir unsere Wohnung."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange