Jennifer Lange hadert mit der Kohle: Sie kann sich Traumwohnung nicht leisten

Köln - Influencerin und Vollzeit-Mama Jennifer Zander (32, ehemals Lange) denkt über einen Umzug nach. Allerdings macht ihr unter anderem die finanzielle Lage einen Strich durch die Rechnung.

Mittlerweile hat Jennifer Lange (32) dem TV-Business den Rücken gekehrt und sich als Influencerin etabliert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Ein paar Jahre wohnt die Ex-Freundin von Andrej Mangold (38) inzwischen schon mit Ehemann Darius Zander (41) in Köln.

Den ein oder anderen Umzug haben Jenny und "Dari" schon hinter sich, sind aktuell aber wieder auf der Suche nach etwas Neuem.

In ihrer Instagram-Story verriet Jenny nun euphorisch, dass sie und "Dari" die perfekte Traumwohnung gefunden hätten. "Es gibt ein paar Dinge, die wir an unserer jetzigen Wohnung nicht ganz so geil finden", erklärt die Wahl-Kölnerin.

Tatsächlich aber habe sich die 32-Jährige in eine Wohnung im beliebten Belgischen Viertel verguckt. "Wir sind da rein und hatten beide Gänsehaut." Deutlich verlockender sei es für die Ex-"Sommerhaus"-Bewohnerin, dass die Wohnung obendrein sogar zum Verkauf stehe.



Aber: Der Kaufpreis ist zu hoch!