Jennifer Lange extrem enttäuscht! Das steckt dahinter

Köln/Berlin - Das dürfte alles andere als geplant gewesen sein... Jennifer Lange (29) und Musiker-Freund Darius Zander (39) haben am späten Donnerstagabend einen kurzzeitigen Schock in Berlin verkraften müssen.

Mit verzogenem Gesicht berichtete Jenniger Lange vom ersten Eindruck des kurzzeitigen Gemachs. © Montage: Instagram/Screenshot/Jennifer Lange

Die Bachelor-Siegerin vergangener Tage und ihr Musiker-Freund brachen am Donnerstag zu einem lukrativen und hochinteressanten Besuch der Hauptstadt auf.

Musiker Darius Zander war nämlich ebenso geladen wie zahlreiche andere Musikschaffende und von Spotify höchstpersönlich in die deutsche Metropole eingeladen worden. Doch bevor es überhaupt so weit kommen konnte, erwischte es das Paar am Donnerstag eiskalt. Schuld daran war nämlich das Hotel, in dem Jenny und Gatte "Dari" übernachten sollten.

Statt sich allerdings noch am selben Abend bei ihren 315.000 Fans auf Instagram zu melden, ließ die Ex-Freundin des einstigen "Hello the Club"-Besitzer Andrej Mangold (35) erst einmal eine Nacht verstreichen, ehe sie sich mit teils schlechten News bei ihrer Gefolgschaft meldete.

"Guten Morgen aus Berlin! Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen, als wir allerdings gestern im Hotel angekommen sind, waren wir so enttäuscht", offenbarte die gelernte Sport- und Gesundheitsmanagerin. "Die Bilder des Zimmers haben auf der Homepage nämlich was komplett anderes gesagt."

Wurden die 29-Jährige und Darius etwa vom Hotel hinters Licht geführt?