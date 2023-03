Jennifer Lange trauert um die Vergangenheit: "Da kommen schöne Gefühle hoch"

Köln - Jennifer Lange (29) schmerzt die Vergangenheit... Ein Besuch bei ihrer alten Liebe ließ die Gefühle der Influencerin am gestrigen Sonntag in die Höhe schnellen.

"Ich habe gerade nochmal über damals nachgedacht, als ich hier vorne mit dem Wohnmobil vor unserer großen Reise stand. Das ist einfach schon ein Dreivierteljahr her", verriet die Ex-Bekanntschaft von Eva Benetatou (30) sichtlich berührt und gab emotionale Einblicke in ihr Seelenleben.

Nicht ganz! Die Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin war am Wochenende in ihrer alten Heimat Köln-Rodenkirchen zu Gast und legte dabei an einem ganz speziellen Ort eine kleine Pause ein.

Ein Dreivierteljahr war Jenny Lange eigenen Aussagen zufolge nicht mehr an ihrer alten Wohnung. © Montage: Instagram/Screenshot/Jennifer Lange

Und die Zumba-Trainerin wäre nicht für ihre Spontanität und Verrücktheit bekannt, wenn sie nicht tatsächlich ausgestiegen und einmal aufs Klingelschild gespinkst hätte. "Ach krass, da steht ja immer noch Lange", musste die Beauty mit Überraschung feststellen.

"Dann wohnt da gar kein Neuer. Wohn ich da immer noch?", richtete sie die Frage direkt an sich selbst. Wohl kaum! Erst vor ein paar Wochen bezog sie nämlich mit ihrem Freund Darius "Dari" Zander (39) eine traumhafte Wohnung im Herzen Kölns.

Dennoch kam die Mangold-Ex kaum aus dem Schwärmen heraus. "Das war einfach so eine tolle Wohnung. Vielleicht klingle ich da später doch mal." Den eigentlichen Grund für ihren kurzen Abstecher in die alte Heimat lieferte die Yoga-Liebhaberin übrigens gleich mit: "Basti und ich drehen hier heute in Rodenkirchen am Rhein."

Das Resultat wird die gelernte Sport- und Gesundheitsmanagerin in den nächsten Wochen auf ihrem Instagram-Account präsentieren.