Nach Mallorca-Pleite vor zwei Jahren: Wandert Jennifer Lange bald aus?

Deutlich kräftiger angeheizt wurde die brodelnde Gerüchteküche aber erst, als sie schrieb, dass eine derartige Vorstellung "gar nicht so weit weg ist."

"Hier kommt wieder einer meiner wenigen Träume hoch - irgendwann an so einem Ort zu leben", verriet die 30-Jährige.

In einer kurzen Wasserstandsmeldung von den Balearen verriet die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin nun, dass sie sich künftig ein Leben fernab ihrer Heimat vorstellen könne.

Erst vor ein paar Tagen hatte die Wahl-Kölnerin samt ihrem Verlobten Darius Zander (40) die Koffer gepackt, um mit ihrer Familie auf Mallorca so richtig zu entspannen.

Aktuell ist die werdende Mama noch im Urlaub - schon bald träumt sie allerdings vom Leben am Meer. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Exakte Vorstellungen scheint sie jedenfalls schon zu haben, darf man ihren Worten im neuesten Instagram-Beitrag Glauben schenken.

Nicht viel weniger als Natur, ein toller Blick in die Ferne und ein schöner Pool sollen es sein. "Ist doch nicht zu viel verlangt, oder?"

Zur Erinnerung: Schon vor ein paar Jahren hatte sich die 30-Jährige eine Wohnung auf Mallorca zugelegt - sich aber nur zwölf Monate später schon wieder von ihr getrennt. "Das Kapitel Mallorca ist erst einmal beendet. (...) Das macht einfach keinen Sinn mehr", hieß es noch damals aus ihrem Mund.

Gut möglich, dass sie in Zukunft einen zweiten Anlauf auf und mit Mallorca wagt und ihren Traum vom Eigenheim am Meer in die Tat umsetzt.