Nächster Krisenzustand bei Jennifer Zander: So "k*cke" geht es ihr derzeit wirklich

Mit Ehemann Darius ist die 31-Jährige schon seit einigen Jahren zusammen - Ende 2024 krönten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit. © Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Am Mittwoch nahm sich die 31-Jährige kurz Zeit für den spirituellen Blick nach innen - denn: Jenny Zander schlittert aktuell von Tief zu Tief. "Ich hab die letzten zwei Tage alle Gefühle durchlebt, die es so gibt. Ich habe gestern so viel geheult wie lange nicht mehr", offenbart sie schonungslos.

Den möglichen Hauptgrund für ihre Tränen hat die Bremerin auch schon ausfindig gemacht. "Ich merke wirklich: Ich darf nicht zu so vielen Sachen 'Ja' sagen. Ich muss auch mal wieder 'Nein' sagen."

Ganz besonders seit der Geburt ihres Sohnemanns Anton habe sich ihre Gefühlswelt und der Drang nach außen verändert, wie sie sagt.

"Seitdem Anton da ist, bin ich wie im Flow und sage zu vielen Dingen 'Ja' - und gerade kriege ich so richtig die Quittung dafür. Und das fühlt sich richtig kacke an."