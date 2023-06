Jennifer Lawrence äußert sich zu Altersunterschieden in Beziehungen

Der Hollywoodstar ( "Die Tribute von Panem" ) spielt im neuen Film "No Hard Feelings" die selbstbewusste Maddie, die von wohlhabenden Helikopter-Eltern damit beauftragt wird, den deutlich jüngeren, verklemmten Percy (Andrew Feldman, 21) zu daten, wie es in der Ankündigung zu dem Film heißt.

Die Komödie von Regisseur Gene Stupnitsky (45) läuft am Donnerstag (22. Juni) in den deutschen Kinos an.