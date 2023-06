"Tribute von Panem": Jennifer Lawrence will "auf jeden Fall" als Katniss zurückkehren

Los Angeles (USA) - "Tribute von Panem"-Fans können sich derzeit glücklich schätzen. Nicht nur erscheint mit " Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes " noch in diesem Jahr ein neuer Film über die "Hungerspiele", nun teilte Jennifer Lawrence (32) auch noch mit, dass sie gerne als Katniss Everdeen zurückkehren würde!

Worte, die jeden "Tribute von Panem"-Fan sehr freuen dürften. Die vier Teile mit der 32-Jährigen in der Hauptrolle erfreuten sich riesiger Beliebtheit, spielten insgesamt fast drei Milliarden Dollar an den Kinokassen ein!

"Oh mein Gott - auf jeden Fall", antwortete Lawrence während eines Interviews mit dem Branchen-Portal Variety auf die Frage, ob eine Rückkehr möglich sei. "Wenn Katniss jemals wieder in mein Leben zurückkehren könnte, dann zu 100 Prozent."

Lawrence ist bald in der Komödie "No Hard Feelings" zu sehen. © LOIC VENANCE / AFP

Ob es tatsächlich jemals zu einem Katniss-Comeback kommen wird, ist indes völlig unklar. Fest steht nur: Dass Lawrence die Rolle wieder spielen würde, lässt wahrscheinlich jeden Hollywood-Produzenten hellhörig werden. Womöglich gerät sogar "Tribute von Panem"-Autorin Suzanne Collins (60) ins Grübeln.

Nun ist Lawrence in "No Hard Feelings" aber erst einmal in einem gänzlich anderen Genre zu sehen. In der Komödie spielt sie die Uber-Fahrerin Maddie, die - weil sie komplett pleite ist - auf eine Craigslist-Anfrage antwortet und versucht, den 19-jährigen Percy, gespielt von Andrew Barth Feldman (21), zu entjungfern.

In dem Variety-Interview verriet auch Feldman, ob er sich noch an J-Laws Performance in "Hunger Games" erinnern würde. "Wahrscheinlich warst du noch nicht einmal geboren", scherzte die Schauspielerin.

Doch ihr elf Jahre jüngerer Kollege antwortete: "Ich war wahrscheinlich etwa zehn Jahre alt. Ich habe die Bücher gelesen und dann kamen die Filme heraus und es war ein Phänomen. Ich habe sie mir kürzlich nur zum Spaß angeschaut und habe [Lawrence] geschrieben, als es passierte. Diese Filme sind so gut. Das ganze Genre existierte noch nicht. Wir wussten auch nicht, dass dieses Filmgenre eine so großartige, wahrheitsgetreue und schöne Leistung von Jen beinhaltet."

In ihrer typischen Art witzelte Lawrence dazu nur: "Ich kann nicht glauben, dass du mit zehn lesen konntest."