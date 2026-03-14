Emotionale Beichte: Tom Kaulitz über seine große Angst vor dem Tod

Los Angeles (Kalifornien) - Tom Kaulitz (36) lässt tief blicken: Der Musiker berichtet über seine große Angst vor dem Tod.

Bill und Tom Kaulitz (v.l., beide 36) sprechen im gemeinsamen Podcast über den Tod. © Annette Riedl/dpa

In der neusten Episode des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den der 36-Jährige gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) macht, zeigt sich der sonst so coole Gitarrist von seiner emotionalen Seite.

"Ich hatte eine ganz komische Woche", berichtet er seinen Zuhörern. In seinem Umfeld habe es in den vergangenen Wochen mehrere tragische Ereignisse gegeben, darunter den Tod eines engen Freundes.

Dieser sei ganz überraschend aus dem Leben gerissen worden, erklärt er weiter. Ein weiterer Freund sei nur kurz danach mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Auch ein Bekannter aus dem Umfeld seiner Stiefkinder, die er mit Heidi Klum (52) hat, habe einen schweren Verlust erlitten. "Da dachte ich nur: Was ist denn los?", erklärt der Tom fassungslos.

"Ist es vielleicht auch das Alter, wo es jetzt losgeht, dass Freunde und Bekannte sterben?", grübelt er gemeinsam mit Bruder Bill über die traurige Situation. Die zahlreichen Schicksalsschläge sollen den Tokio-Hotel-Gitarristen mächtig zum Nachdenken gebracht haben.