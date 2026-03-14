Emotionale Beichte: Tom Kaulitz über seine große Angst vor dem Tod
Los Angeles (Kalifornien) - Tom Kaulitz (36) lässt tief blicken: Der Musiker berichtet über seine große Angst vor dem Tod.
In der neusten Episode des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den der 36-Jährige gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) macht, zeigt sich der sonst so coole Gitarrist von seiner emotionalen Seite.
"Ich hatte eine ganz komische Woche", berichtet er seinen Zuhörern. In seinem Umfeld habe es in den vergangenen Wochen mehrere tragische Ereignisse gegeben, darunter den Tod eines engen Freundes.
Dieser sei ganz überraschend aus dem Leben gerissen worden, erklärt er weiter. Ein weiterer Freund sei nur kurz danach mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.
Auch ein Bekannter aus dem Umfeld seiner Stiefkinder, die er mit Heidi Klum (52) hat, habe einen schweren Verlust erlitten. "Da dachte ich nur: Was ist denn los?", erklärt der Tom fassungslos.
"Ist es vielleicht auch das Alter, wo es jetzt losgeht, dass Freunde und Bekannte sterben?", grübelt er gemeinsam mit Bruder Bill über die traurige Situation. Die zahlreichen Schicksalsschläge sollen den Tokio-Hotel-Gitarristen mächtig zum Nachdenken gebracht haben.
Bill Kaulitz steht Tod gelassen gegenüber
Für den 36-Jährigen ist besonders die Endgültigkeit des Todes ein großes Problem. Er denke immer wieder an die letzten Gespräche oder die letzte Begegnung mit einer verstorbenen Person. Er komme nicht damit klar, dass ein geliebter Mensch "einfach weg" ist. Diese Gedanken würden bei ihm regelmäßig für Angst sorgen. "Für mich gibt es nichts, was mir mehr Angst macht", gibt er zu.
Bill steht dem Thema Tod jedoch ganz anders gegenüber. Er mache ihm keine Angst. "Das ist so endgültig, und man kann es ja eh nicht beeinflussen", so Bill. Deshalb möchte er sein Leben in ganzen Zügen genießen.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa