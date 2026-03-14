Daniel Radcliffe über seine "Harry Potter"-Zeit: Diesen Stunt wird er nie vergessen

England - Die Welt rund um Harry Potter begeistert seit Jahren Groß und Klein. Schauspieler Daniel Radcliffe (36) verkörperte den berühmten Zauberer in insgesamt acht Filmen. Einen Stunt, den er während der Dreharbeiten machen musste, wird er wohl nie vergessen.

Daniel Radcliffe (36) spielte Harry Potter in insgesamt acht Filmen. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In einem Gespräch mit dem People Magazine erinnerte sich der 36-Jährige an die Dreharbeiten zu "Harry Potter und der Halbblutprinz". Auf die Frage, was er aus dieser Zeit nie vergessen werde, sagte er, es gebe vieles - doch ein Stunt stach besonders heraus.

"Es war einfach verrückt, dass man das alles machen durfte. Ehrlich gesagt war jeder Stunt, den ich machen durfte, atemberaubend - und das ist er immer noch. Es gab eine Szene, in der ich unter Wasser starten musste, dann an einem Draht hing, sie zogen mich aus dem Wasser heraus, und um mich herum brannte ein Ring aus Feuer", so Radcliffe.

Kurz darauf musste er durch diesen brennenden Ring springen - diese Erfahrung sei etwas, das er nie vergessen werde. "Harry Potter und der Halbblutprinz" kam 2009 in die Kinos.

Neben Radcliffe spielten unter anderem Rupert Grint (37) als Ron, Emma Watson (35) als Hermine, Alan Rickman (†69) als Professor Snape, Tom Felton (38) als Draco Malfoy und Maggie Smith (†89) als Minerva McGonagall.