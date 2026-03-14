Daniel Radcliffe über seine "Harry Potter"-Zeit: Diesen Stunt wird er nie vergessen
England - Die Welt rund um Harry Potter begeistert seit Jahren Groß und Klein. Schauspieler Daniel Radcliffe (36) verkörperte den berühmten Zauberer in insgesamt acht Filmen. Einen Stunt, den er während der Dreharbeiten machen musste, wird er wohl nie vergessen.
In einem Gespräch mit dem People Magazine erinnerte sich der 36-Jährige an die Dreharbeiten zu "Harry Potter und der Halbblutprinz". Auf die Frage, was er aus dieser Zeit nie vergessen werde, sagte er, es gebe vieles - doch ein Stunt stach besonders heraus.
"Es war einfach verrückt, dass man das alles machen durfte. Ehrlich gesagt war jeder Stunt, den ich machen durfte, atemberaubend - und das ist er immer noch. Es gab eine Szene, in der ich unter Wasser starten musste, dann an einem Draht hing, sie zogen mich aus dem Wasser heraus, und um mich herum brannte ein Ring aus Feuer", so Radcliffe.
Kurz darauf musste er durch diesen brennenden Ring springen - diese Erfahrung sei etwas, das er nie vergessen werde. "Harry Potter und der Halbblutprinz" kam 2009 in die Kinos.
Neben Radcliffe spielten unter anderem Rupert Grint (37) als Ron, Emma Watson (35) als Hermine, Alan Rickman (†69) als Professor Snape, Tom Felton (38) als Draco Malfoy und Maggie Smith (†89) als Minerva McGonagall.
Harry Potter kommt als Serie zurück
Doch Harry Potter kehrt bald erneut auf die Bildschirme zurück - in Form einer neuen HBO-Serie! Die Produktion der Neuauflage begann bereits im vergangenen Juli - und auch der Cast steht bereits fest: Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton (alle drei 11) übernehmen die Rollen von Harry, Ron und Hermine.
Radcliffe berichtete, dass er weiterhin mit Grint und Watson in Kontakt stehe. Gemeinsam reflektierten sie, "wie surreal es sei, die neuen Darsteller zu sehen, die diese Reise jetzt antreten, all die Jahre später."
"Man sah die Bilder dieser Kinder und wollte sie einfach umarmen. Das war der Impuls, den wir, glaube ich, alle hatten", so der 36-Jährige.
Ein genauer Starttermin für die Serie steht noch nicht fest, doch es wird erwartet, dass sie Anfang 2027 ausgestrahlt wird.
Titelfoto: Montage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Andy Butterton/Press Association/dpa