Jennifer Lawrence offen: So halten sie und ihr Mann ihre Ehe am Leben

USA - Schauspielerin Jennifer Lawrence (35) verriet in einem Interview, was ihre Ehe lebendig hält - und nannte eine kleine Regel, die dabei hilft.

Jennifer Lawrence (35) fällt es schwer, sich an einen strikten Plan zu halten. © Scott A Garfitt/Invision/dpa

Vor wenigen Tagen war sie zu Gast im "SmartLess"-Podcast und sprach dabei offen über ihre Beziehung zu Cooke Maroney (41), so People.



Sie erklärte, dass sie einen Mann geheiratet hatte, der das komplette Gegenteil von ihr sei.

Die 35-Jährige beschrieb ihn als organisiert und als den Anker ihrer Familie.

"Alles ist geordnet. Ich muss die Schranktüren geschlossen halten und habe meine kleinen Aufgaben, für die ich wirklich hart arbeite", erklärte Lawrence mit einem Schmunzeln.

Zugleich gab sie zu, dass es ihr lange schwerfiel, einem strikten Plan zu folgen. Seitdem sie Mutter ist, hatte sie jedoch erkannt, wie wichtig Organisation für den Familienalltag ist.

Manchmal fällt es ihr dennoch schwer, sich an den Plan zu halten, daher haben sie und Maroney eine kleine Ausnahmeregel vereinbart: "Wir haben gelernt: Um unsere Ehe lebendig zu halten, habe ich einen 15-minütigen Spielraum."