Jennifer Lopez spricht erstmals offen über dritte Scheidung: "Es war eine sehr schwere Zeit"

Las Vegas (Nevada/USA) - Während eines Konzerts am Freitag in Las Vegas zeigte sich die Hollywood-Berühmtheit Jennifer Lopez (56) ungewohnt offen. Auf der Bühne sprach die Sängerin erstmals über ihre Scheidung von Marc Anthony (57).

Von 2004 bis 2011 waren die Sängerin Jennifer Lopez (56) und der Musiker Marc Anthony (57) ein Paar - 2014 folgte die Scheidung. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der "Flor Pálida"-Interpret und die ein Jahr jüngere J.Lo lernten sich in den 1990er-Jahren kennen. Eine Liebesbeziehung zwischen den beiden entwickelte sich jedoch erst 2004, als sich die 56-Jährige von Ben Affleck (53) trennte.

Nach sieben gemeinsamen Jahren gaben die Musiker 2011 ihr Liebes-Aus bekannt. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor: Emme und Max (beide 18).

Zwar blieb das geschiedene Ehepaar befreundet, für Jennifer Lopez jedoch stellte die Trennung von Anthony eine schwierige Zeit dar. Während ihres "The JLO Show Live in Las Vegas"-Auftritts erklärte die 56-Jährige scherzhaft, dass sie erst nach ihrer dritten Scheidung mit der Situation umgehen konnte.

"Im Ernst, das ist nicht lustig - es war eine sehr schwere Zeit", fuhr die "On the Floor"-Interpretin fort. Nach ihrer Trennung sei die Musikerin mit ihren Zwillingen allein gewesen - eine Zerreißprobe als junge Mutter.

Eine große Hilfe in dieser schweren Zeit stellte J.Lo's Mentorin dar. "Wenn du einen Tanz lernst und die Schritte falsch machst, was machst du dann?", sei sie damals gefragt worden.

Daraufhin habe die Sängerin geantwortet: "Ich übe einfach weiter, bis ich die Schritte richtig mache." Für die zweifache Mutter sei dieses Gespräch prägend gewesen. "Egal was das Leben euch zumutet, tanzt, tanzt und tanzt", ermutigte J.Lo ihre Fans.