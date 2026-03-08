Jennifer Lopez spricht erstmals offen über dritte Scheidung: "Es war eine sehr schwere Zeit"
Las Vegas (Nevada/USA) - Während eines Konzerts am Freitag in Las Vegas zeigte sich die Hollywood-Berühmtheit Jennifer Lopez (56) ungewohnt offen. Auf der Bühne sprach die Sängerin erstmals über ihre Scheidung von Marc Anthony (57).
Der "Flor Pálida"-Interpret und die ein Jahr jüngere J.Lo lernten sich in den 1990er-Jahren kennen. Eine Liebesbeziehung zwischen den beiden entwickelte sich jedoch erst 2004, als sich die 56-Jährige von Ben Affleck (53) trennte.
Nach sieben gemeinsamen Jahren gaben die Musiker 2011 ihr Liebes-Aus bekannt. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor: Emme und Max (beide 18).
Zwar blieb das geschiedene Ehepaar befreundet, für Jennifer Lopez jedoch stellte die Trennung von Anthony eine schwierige Zeit dar. Während ihres "The JLO Show Live in Las Vegas"-Auftritts erklärte die 56-Jährige scherzhaft, dass sie erst nach ihrer dritten Scheidung mit der Situation umgehen konnte.
"Im Ernst, das ist nicht lustig - es war eine sehr schwere Zeit", fuhr die "On the Floor"-Interpretin fort. Nach ihrer Trennung sei die Musikerin mit ihren Zwillingen allein gewesen - eine Zerreißprobe als junge Mutter.
Eine große Hilfe in dieser schweren Zeit stellte J.Lo's Mentorin dar. "Wenn du einen Tanz lernst und die Schritte falsch machst, was machst du dann?", sei sie damals gefragt worden.
Daraufhin habe die Sängerin geantwortet: "Ich übe einfach weiter, bis ich die Schritte richtig mache." Für die zweifache Mutter sei dieses Gespräch prägend gewesen. "Egal was das Leben euch zumutet, tanzt, tanzt und tanzt", ermutigte J.Lo ihre Fans.
Nach vier gescheiterten Ehen: Jennifer Lopez gibt Männern einen Rat
Während ihrer musikalischen Karriere ließ Jennifer Lopez ganze vier Scheidungen hinter sich. Bereits ihre erste Ehe mit Ojani Noa (51) dauerte nur ein Jahr. Kurze Zeit später folgte Chris Judd (56) - doch auch diese Beziehung hielt nicht lange.
Nach ihrem dritten Mann Marc Anthony folgte die nächste gescheiterte Ehe mit ihrem damaligen "On-Off"-Partner Ben Affleck 2022.
Im Zuge ihrer Offenbarung gab J.Lo vor allem ihren männlichen Fans einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg: "Frauen brauchen nicht viel. Wir brauchen sehr wenig. Alles, was wir von euch brauchen, ist ein bisschen Zuneigung. Das ist alles!", verriet die 56-Jährige.
Lopez betonte, dass es ihr niemals um Geld oder Geschenke in einer Partnerschaft gegangen sei. "Die Leute sehen mich und mein glitzerndes Mikrofon und denken, ich sei teuer", erklärte sie.
Die 56-Jährige verriet abschließend auf der Bühne in Las Vegas, dass sie trotz ihrer gescheiterten Ehen positiv aufs Dating blicke.
Titelfoto: Fotomontage/FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP