Wegen Krebserkrankung auf freiem Fuß: Schuhbeck bei geheimem Bayern-Treffen gesichtet

München - Alfons Schuhbeck (76) ist bei einem geheimen Treffen des FC Bayern am Sonntagnachmittag gesichtet worden.

Alfons Schuhbeck (76) ist unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung rechtskräftig verurteilt. © Peter Kneffel/dpa

Trainer Vincent Kompany (39) hatte eine besondere Idee, die Mannschaft auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo am Dienstag vorzubereiten.

Wie "Bild" berichtet, lud der Coach am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein in München die Familien seiner Stars an die Säbener Straße ein. Dort wurde gegrillt und auch ein Eiswagen stand zur Verpflegung bereit.

Dabei tauchte auch Alfons Schuhbeck auf. Das Landgericht München I hatte den Promi-Koch und berühmten Gastronomen im Juli 2025 unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Insolvenzverschleppung, Betrugs und vorsätzlichen Bankrotts zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt.

Wegen einer Krebserkrankung des 76-Jährigen wurde seine Haft jedoch außer Vollzug gesetzt. Die Staatsanwaltschaft München I verlängerte die Knast-Pause für Schuhbeck zuletzt bis zum 10. März.